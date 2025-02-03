Россияне распродают автомобили премиум-класса

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Обслуживание премиальных авто стало роскошью
Обслуживание премиальных авто стало роскошью Фото:

В январе 2025 года количество предложений о продаже подержанных премиальных машин в России выросло на 22% по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщают агрегаторы объявлений, отмечая, что большинство выставленных на продажу автомобилей — это немецкие и японские марки. Эксперты связывают этот рост с увеличением стоимости обслуживания и запчастей, а также с затруднениями в получении сервиса, пишут «Известия».

«Отсутствие доступных сервисных центров, проблемы с программным обеспечением — все это превращает содержание премиальных автомобилей в роскошь. В результате владельцы предпочитают поторопиться с продажей своих премиальных машин, опасаясь падения их стоимости», — приводят «Известия» слова автоэксперта Юлии Милославской.

По данным агрегаторов, наибольшую долю предложений составляют автомобили марок BMW, Mercedes-Benz и Audi. За ними следуют Toyota и Lexus. Эксперты отмечают, что средняя цена подержанных премиальных автомобилей также значительно возросла, достигнув в среднем 10,5 млн рублей за автомобиль.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что 50% автомобилей на рынке России приходится на произведенные в Китае. Их стоимость начинается почти от миллиона рублей. Среди плюсов китайских авто эксперты называют богатую комплектацию и бесплатный ремонт по гарантии. Но есть и минусы, связанные с подвеской и работе в зимних условиях. 

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В январе 2025 года количество предложений о продаже подержанных премиальных машин в России выросло на 22% по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщают агрегаторы объявлений, отмечая, что большинство выставленных на продажу автомобилей — это немецкие и японские марки. Эксперты связывают этот рост с увеличением стоимости обслуживания и запчастей, а также с затруднениями в получении сервиса, пишут «Известия». «Отсутствие доступных сервисных центров, проблемы с программным обеспечением — все это превращает содержание премиальных автомобилей в роскошь. В результате владельцы предпочитают поторопиться с продажей своих премиальных машин, опасаясь падения их стоимости», — приводят «Известия» слова автоэксперта Юлии Милославской. По данным агрегаторов, наибольшую долю предложений составляют автомобили марок BMW, Mercedes-Benz и Audi. За ними следуют Toyota и Lexus. Эксперты отмечают, что средняя цена подержанных премиальных автомобилей также значительно возросла, достигнув в среднем 10,5 млн рублей за автомобиль. Ранее URA.RU рассказывало о том, что 50% автомобилей на рынке России приходится на произведенные в Китае. Их стоимость начинается почти от миллиона рублей. Среди плюсов китайских авто эксперты называют богатую комплектацию и бесплатный ремонт по гарантии. Но есть и минусы, связанные с подвеской и работе в зимних условиях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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