Россияне распродают автомобили премиум-класса

В январе 2025 года количество предложений о продаже подержанных премиальных машин в России выросло на 22% по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщают агрегаторы объявлений, отмечая, что большинство выставленных на продажу автомобилей — это немецкие и японские марки. Эксперты связывают этот рост с увеличением стоимости обслуживания и запчастей, а также с затруднениями в получении сервиса, пишут «Известия».
«Отсутствие доступных сервисных центров, проблемы с программным обеспечением — все это превращает содержание премиальных автомобилей в роскошь. В результате владельцы предпочитают поторопиться с продажей своих премиальных машин, опасаясь падения их стоимости», — приводят «Известия» слова автоэксперта Юлии Милославской.
По данным агрегаторов, наибольшую долю предложений составляют автомобили марок BMW, Mercedes-Benz и Audi. За ними следуют Toyota и Lexus. Эксперты отмечают, что средняя цена подержанных премиальных автомобилей также значительно возросла, достигнув в среднем 10,5 млн рублей за автомобиль.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что 50% автомобилей на рынке России приходится на произведенные в Китае. Их стоимость начинается почти от миллиона рублей. Среди плюсов китайских авто эксперты называют богатую комплектацию и бесплатный ремонт по гарантии. Но есть и минусы, связанные с подвеской и работе в зимних условиях.
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