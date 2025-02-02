В Екатеринбурге продается здание за 125 миллионов рублей на улице Черняховского, 50 (жилой район Химмаш). Его перепланировали под хостел или гостиницу с бассейном и сауной, но не достроили. Объявление опубликовано на сайте «Авито».
«На территории есть два здания площадью 2 551,1 квадратных метров (основное здание, состоящее из двух корпусов) и хозяйственный корпус 73,2 кв. м. В 2024 году полностью заменена крыша, имеются две скважины, два электрических котла. Есть договоренности о подключении центрального отопления весной 2025-го. Общая площадь составляет 2624,3 кв. м», — говорится в объявлении.
Продавец также сообщил, что участок огорожен новым забором — сделаны двое автоматических ворот с выездом на Инженерную и Черняховского. Один квадратный метр стоит 47 632 рублей.
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