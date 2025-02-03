Суд отказал Блиновской уменьшить долги

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу блогера Елены Блиновской на решение Арбитражного суда Москвы, который ранее отклонил ее иск к ИФНС России по снижению налоговой задолженности, пеней и штрафов. Сумма задолженности после частичного погашения на данный момент составляет более 1,2 млрд рублей, говорится в судебном акте.
«Отказать индивидуальному предпринимателю Блиновской Елене Олеговне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — говорится в тексте определения Верховного суда.
В своей кассационной жалобе Блиновская просила Верховный суд РФ направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, чтобы пересчитать недоимку по НДС и НДФЛ, а также применить смягчающие обстоятельства при назначении штрафа за нарушения налогового законодательства.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов суммой почти в миллиард рублей, а также в отмывании денег. Через год она оплатила 140 миллионов долга и заявила о банкротстве. В начале 2025 года у блогера обнаружили еще один долг в 269 миллионов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.