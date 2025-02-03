Суд отказал Блиновской уменьшить долги

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По решению суда терминалы крупнейшей компании перешли государству
По решению суда терминалы крупнейшей компании перешли государству Фото:

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу блогера Елены Блиновской на решение Арбитражного суда Москвы, который ранее отклонил ее иск к ИФНС России по снижению налоговой задолженности, пеней и штрафов. Сумма задолженности после частичного погашения на данный момент составляет более 1,2 млрд рублей, говорится в судебном акте.

«Отказать индивидуальному предпринимателю Блиновской Елене Олеговне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — говорится в тексте определения Верховного суда.

В своей кассационной жалобе Блиновская просила Верховный суд РФ направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, чтобы пересчитать недоимку по НДС и НДФЛ, а также применить смягчающие обстоятельства при назначении штрафа за нарушения налогового законодательства.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов суммой почти в миллиард рублей, а также в отмывании денег. Через год она оплатила 140 миллионов долга и заявила о банкротстве. В начале 2025 года у блогера обнаружили еще один долг в 269 миллионов.

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Верховный суд России отклонил кассационную жалобу блогера Елены Блиновской на решение Арбитражного суда Москвы, который ранее отклонил ее иск к ИФНС России по снижению налоговой задолженности, пеней и штрафов. Сумма задолженности после частичного погашения на данный момент составляет более 1,2 млрд рублей, говорится в судебном акте. «Отказать индивидуальному предпринимателю Блиновской Елене Олеговне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — говорится в тексте определения Верховного суда. В своей кассационной жалобе Блиновская просила Верховный суд РФ направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, чтобы пересчитать недоимку по НДС и НДФЛ, а также применить смягчающие обстоятельства при назначении штрафа за нарушения налогового законодательства. Блиновская была задержана в апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов суммой почти в миллиард рублей, а также в отмывании денег. Через год она оплатила 140 миллионов долга и заявила о банкротстве. В начале 2025 года у блогера обнаружили еще один долг в 269 миллионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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