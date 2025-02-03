План «Ковер» ввели сразу в пяти российских аэропортах

Росавиация: план «Ковер» введен в аэропортах Астрахани и Казани
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Временные ограничения введены в российских аэропортах
Временные ограничения введены в российских аэропортах Фото:

В аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация в своем telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань, Казань, Нижнекамск, Саратов, Ульяновск», — отметили в Росавиации. 

Как сообщил губернатор Астрахани Игорь Бабушкин в своем telegram-канале, в ночь на 3 февраля ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. По его информации, средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание, пострадавших нет.

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В аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация в своем telegram-канале. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань, Казань, Нижнекамск, Саратов, Ульяновск», — отметили в Росавиации.  Как сообщил губернатор Астрахани Игорь Бабушкин в своем telegram-канале, в ночь на 3 февраля ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. По его информации, средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание, пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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