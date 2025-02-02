02 февраля 2025
01 февраля 2025

Ночью в Пермском крае произошла очередная авария на электросетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты восстановили электроснабжение и борются с проблемами на котельной
Специалисты восстановили электроснабжение и борются с проблемами на котельной Фото:

На подстанции в поселке Ныроб (Пермский край) ночью произошло аварийное отключение электроэнергии. Все котельные переведены на резервные источники, однако для их полноценной работы этого не хватает.

«Все котельные были переведены на резервные источники электроснабжения. Однако на котельной „Новая“ давление в системе не поднимается. Специалисты обследуют теплотрассу и МКД на предмет утечки. Котельные школы, детского сада, микрорайона Люнва работают в штатном режиме», — сообщила глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова в своем telegram-канале.

Уточняется, что после обнаружения утечки бригады приступят к проведению ремонтно-восстановительных работ. Аварийное отключение электроэнергии на подстанции Ныроб произошло 3 февраля в 01:50. Бригада Чердынского участка МРСК Урала выехала на место. Электроснабжение удалось восстановить в 03:21 по местному времени.

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На подстанции в поселке Ныроб (Пермский край) ночью произошло аварийное отключение электроэнергии. Все котельные переведены на резервные источники, однако для их полноценной работы этого не хватает. «Все котельные были переведены на резервные источники электроснабжения. Однако на котельной „Новая“ давление в системе не поднимается. Специалисты обследуют теплотрассу и МКД на предмет утечки. Котельные школы, детского сада, микрорайона Люнва работают в штатном режиме», — сообщила глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова в своем telegram-канале. Уточняется, что после обнаружения утечки бригады приступят к проведению ремонтно-восстановительных работ. Аварийное отключение электроэнергии на подстанции Ныроб произошло 3 февраля в 01:50. Бригада Чердынского участка МРСК Урала выехала на место. Электроснабжение удалось восстановить в 03:21 по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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