Ночью в Пермском крае произошла очередная авария на электросетях

На подстанции в поселке Ныроб (Пермский край) ночью произошло аварийное отключение электроэнергии. Все котельные переведены на резервные источники, однако для их полноценной работы этого не хватает.
«Все котельные были переведены на резервные источники электроснабжения. Однако на котельной „Новая“ давление в системе не поднимается. Специалисты обследуют теплотрассу и МКД на предмет утечки. Котельные школы, детского сада, микрорайона Люнва работают в штатном режиме», — сообщила глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова в своем telegram-канале.
Уточняется, что после обнаружения утечки бригады приступят к проведению ремонтно-восстановительных работ. Аварийное отключение электроэнергии на подстанции Ныроб произошло 3 февраля в 01:50. Бригада Чердынского участка МРСК Урала выехала на место. Электроснабжение удалось восстановить в 03:21 по местному времени.
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