В пяти регионах России ввели план «Ковер»: что это значит

В аэропортах Казани, Нижнекамска, Саратова, Астрахани и Ульяновска ввели план «Ковер» из-за атак ВСУ. Так, введены временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. На данный момент ограничения сняты только в аэропорту Саратова. Что произошло в регионах и что означает план «Ковер» — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали российские регионы
В Астраханской области зафиксирована атака дрона украинской армии на газопровод. В ходе инцидента прогремел, по меньшей мере, один взрыв, после чего в небе над городом была замечена яркая вспышка.
Губернатор региона Игорь Бабушкин в telegram-канале сообщил, что в ночь на 3 февраля украинская армия попыталась атаковать беспилотниками объекты на территории региона. Среди целей был также топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Средства ПВОГ и РЭБ отработали в штатном режиме. Однако при падении обломков одного из БПЛА произошло возгорание, пострадавших при этом не обнаружено.
На данный момент ограничения в аэропортах сняты только в Саратове. Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил в telegram-канале, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Что такое план «Ковер»
В профессиональной авиационной среде термин план «Ковер» обозначает режим, при котором объявляется закрытие воздушного пространства. Это подразумевает обязательное требование для всех воздушных судов (с некоторыми исключениями) либо немедленно приземлиться, либо покинуть зону действия данного режима.
План «Ковер» можно сравнить по своей важности с сигналом Mayday, который используется в радиотелефонной связи для сообщения о бедствии. Бывший командир вертолетного звена Ми-8 Александр Кузнецов заявил, что в советские времена этот план применялся не столь часто как сегодня, преимущественно во время военных учений. Однако каждый профессиональный пилот в течение своей карьеры неоднократно сталкивался с необходимостью выполнения данной команды.
Кузнецов рассказал, что обычно в наушниках командира воздушного судна, будь то самолет или вертолет, внезапно звучит команда «Ковер!». После этого задачей пилота становится немедленное перемещение борта за пределы указанной зоны.
Условия для введения режима
Закрытие воздушного пространства над территорией России происходит в трех основных случаях: при незаконном пересечении государственной границы по воздуху, использовании оружия или боевой техники против воздушного судна, а также при обнаружении в небе неопознанного летательного аппарата или других объектов, таких как БПЛА.
Когда противовоздушная оборона обнаруживает нарушителя, она изначально подает сигнал «Режим», который является указанием на необходимость прекращения нарушения. Например, незаконное пересечение границы. Если нарушитель игнорирует предупреждение, то вводится второй сигнал — «Ковер». Противовоздушная оборона также передает информацию о границах зоны действия плана «Ковер» в центры Единой системы организации воздушного движения страны.
Радиус действия режима обычно составляет 200 километров от контрольной точки аэродрома. Как пояснил Александр Кузнецов, для воздушных судов, использующих гражданские радиочастоты для связи, сигнал «Ковер» объявляется диспетчером ближайшего авиаузла. В случае с военными частотами, «Ковер» назначается дежурным по ПВО, передает «Лента.ру».
Кого касается приказ
Региональные управления Единой системы организации воздушного движения отдают указания для всех воздушных судов с требованиями: немедленной посадки всех самолетов, находящихся в воздухе; покинуть зоны действия плана «Ковер» теми, кто не может приземлиться по различным причинам. Также в этот момент следует приостановить все взлеты и посадки в аэропортах, где действует план «Ковер».
Такие меры, как правило, приводят к задержкам или отмене рейсов. При этом план «Ковер» не предусматривает эвакуацию пассажиров или других гражданских лиц из аэропортов. Исключений из правила выйти из зоны плана «Ковер» существует всего два:
- Воздушные суда Минобороны РФ, задействованные для перехвата нарушителей воздушного пространства;
- Авиация МЧС, задействованная в операциях по поиску и спасению.
Что будет, если не выполнить требования
Согласно статье 177 постановления «Об утверждении федеральных правил использования воздушного пространства РФ», воздушные суда, которые нарушают требования плана «Ковер», могут быть сбиты. Одним из самых трагических случаев, связанных с нарушением этого плана, является катастрофа южнокорейского Boeing.
В ночь на 1 сентября 1983 года Boeing, выполнявший рейс из Нью-Йорка через Аляску в Сеул, дважды вторгся в воздушное пространство СССР над Сахалином по непонятным причинам. В результате был активирован план «Ковер», однако лайнер продолжил полет. После этого было принято решение о его уничтожении: истребитель Су-15 выпустил ракету в самолет и он упал в проливе Лаперуза. В результате погибли 246 пассажиров и 23 члена экипажа.
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