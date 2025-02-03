В Кургане «Художественный музей» запустил автобусный тур по «Пушкинской карте»

В Кургане стартовал уникальный автобусный тур «ВЫХОДНОЙ в Художественном музее». Организаторы предлагают интерактивную программу, которая включает в себя экскурсию по истории Родного Зауралья и посещение Курганского областного художественного музея им. Г.А. Травникова. Тур рассчитан на участников старше 12 лет, которые смогут оплатить тур «Пушкинской картой», сообщается на сайте музея.
Особенностью программы является возможность участия в мастер-классе «Сувенир на память», где посетители смогут создать собственный декоративный значок. «Также участники тура посетят открытые фонды музея, узнают о способах хранения коллекций и примут участие в фото-прогулке по историческим местам Кургана», — сообщают организаторы.
Продолжительность тура составит 7 часов, включая обед и возможность дополнительных развлечений, таких как кинотеатр или боулинг. Забронировать участие в туре можно не позднее чем за неделю до его начала.
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