В Кургане «Художественный музей» запустил автобусный тур по «Пушкинской карте»

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Туристы смогут прокатиться по Кургану
Туристы смогут прокатиться по Кургану Фото:

В Кургане стартовал уникальный автобусный тур «ВЫХОДНОЙ в Художественном музее». Организаторы предлагают интерактивную программу, которая включает в себя экскурсию по истории Родного Зауралья и посещение Курганского областного художественного музея им. Г.А. Травникова. Тур рассчитан на участников старше 12 лет, которые смогут оплатить тур «Пушкинской картой», сообщается на сайте музея.

Особенностью программы является возможность участия в мастер-классе «Сувенир на память», где посетители смогут создать собственный декоративный значок. «Также участники тура посетят открытые фонды музея, узнают о способах хранения коллекций и примут участие в фото-прогулке по историческим местам Кургана», — сообщают организаторы.

Продолжительность тура составит 7 часов, включая обед и возможность дополнительных развлечений, таких как кинотеатр или боулинг. Забронировать участие в туре можно не позднее чем за неделю до его начала.

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В Кургане стартовал уникальный автобусный тур «ВЫХОДНОЙ в Художественном музее». Организаторы предлагают интерактивную программу, которая включает в себя экскурсию по истории Родного Зауралья и посещение Курганского областного художественного музея им. Г.А. Травникова. Тур рассчитан на участников старше 12 лет, которые смогут оплатить тур «Пушкинской картой», сообщается на сайте музея. Особенностью программы является возможность участия в мастер-классе «Сувенир на память», где посетители смогут создать собственный декоративный значок. «Также участники тура посетят открытые фонды музея, узнают о способах хранения коллекций и примут участие в фото-прогулке по историческим местам Кургана», — сообщают организаторы. Продолжительность тура составит 7 часов, включая обед и возможность дополнительных развлечений, таких как кинотеатр или боулинг. Забронировать участие в туре можно не позднее чем за неделю до его начала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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