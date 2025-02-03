В ЯНАО построят новый торговый центр

Новый торговый центр с кинотеатром в нем построят в Салехарде. Анонсировал строительство в рамках пресс-конференции руководитель проектного офиса округа Клочков.
«В Салехарде появится новый крупный ТЦ. Сейчас идут переговоры с инвестором», — сообщил в рамках пресс-конференции руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков.
Торговый центр будет включать кинотеатр, фитнес-центр и игровую зону для детей. По плану объект может появиться в микрорайоне Обдоский рядом с парком Победы. Строительство нового торгового центра в микрорайоне Обдорский в Салехарде является частью широкомасштабного проекта развития этой территории, который уже включает создание детского сада с экологичным дизайном и переезд более ста семей. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов активно поддерживал развитие инфраструктуры региона, вручив ключи от новых квартир в этом же микрорайоне.
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