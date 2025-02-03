В ЯНАО построят новый торговый центр

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ТЦ в Салехарде может появиться рядом с парком Победы
ТЦ в Салехарде может появиться рядом с парком Победы Фото:

Новый торговый центр с кинотеатром в нем построят в Салехарде. Анонсировал строительство в рамках пресс-конференции руководитель проектного офиса округа Клочков.

«В Салехарде появится новый крупный ТЦ. Сейчас идут переговоры с инвестором», — сообщил в рамках пресс-конференции руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков.

Торговый центр будет включать кинотеатр, фитнес-центр и игровую зону для детей. По плану объект может появиться в микрорайоне Обдоский рядом с парком Победы. Строительство нового торгового центра в микрорайоне Обдорский в Салехарде является частью широкомасштабного проекта развития этой территории, который уже включает создание детского сада с экологичным дизайном и переезд более ста семей. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов активно поддерживал развитие инфраструктуры региона, вручив ключи от новых квартир в этом же микрорайоне.

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Новый торговый центр с кинотеатром в нем построят в Салехарде. Анонсировал строительство в рамках пресс-конференции руководитель проектного офиса округа Клочков. «В Салехарде появится новый крупный ТЦ. Сейчас идут переговоры с инвестором», — сообщил в рамках пресс-конференции руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков. Торговый центр будет включать кинотеатр, фитнес-центр и игровую зону для детей. По плану объект может появиться в микрорайоне Обдоский рядом с парком Победы. Строительство нового торгового центра в микрорайоне Обдорский в Салехарде является частью широкомасштабного проекта развития этой территории, который уже включает создание детского сада с экологичным дизайном и переезд более ста семей. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов активно поддерживал развитие инфраструктуры региона, вручив ключи от новых квартир в этом же микрорайоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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