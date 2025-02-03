Пермский ветеран СВО, возглавивший школу, отреагировал на жалобу ученицы на ЭПОС

Директор пермской школы назвал хайпом жалобу ученицы на ЭПОС Мизулиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Педагогов школ в Пермском крае предупреждали о проведении техработ в ЭПОСе
Педагогов школ в Пермском крае предупреждали о проведении техработ в ЭПОСе Фото:

Ветеран СВО Александр Григоренко, возглавивший пермскую школу №87, назвал жалобу на работу системы ЭПОС «подростковым хайпом». Так Григоренко прокомментировал обращение школьницы села Култаево главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В беседе с URA.RU директор учреждения образования отметил, что в целом работать в ЭПОС стало гораздо удобнее, нежели ранее.

«Сейчас ЭПОС в целом работает нормально. Бывают, конечно, технические сбои, но их оперативно устраняют. А если говорить конкретно про этот случай (жалобу школьницы на ЭПОС Мизулиной — URA.RU), то заранее и учителей и родителей оповестили, что в ЭПОС будут проводиться технические работы. На мой взгляд, это просто попытка подросткового хайпа», — заявил Григоренко. Ветеран СВО также добавил, что, как директор школы «всегда рекомендовал» педагогам озвучивать учащимся домашнее задание, а не только прописывать его в электронном дневнике.

URA.RU писало, что школьница из Култаево обратилась к Мизулиной из-за невозможности войти в ЭПОС, чтобы узнать домашнее задание. С аналогичной проблемой столкнулись и учащиеся в других школах России. В министерстве информразвития и связи Прикамья URARU пояснили, что в ЭПОС проводились технические работы. Школы в крае были предупреждены об этом заблаговременно.

Сейчас все работы в системе завершены, но по 4 февраля будут недоступны различные подсистемы ЭПОС. «Вторая часть технических работ состоится 12 февраля: информационный портал будет недоступен 12 февраля с 20:00 до 22:00», — предупреждают в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеран СВО Александр Григоренко, возглавивший пермскую школу №87, назвал жалобу на работу системы ЭПОС «подростковым хайпом». Так Григоренко прокомментировал обращение школьницы села Култаево главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В беседе с URA.RU директор учреждения образования отметил, что в целом работать в ЭПОС стало гораздо удобнее, нежели ранее. «Сейчас ЭПОС в целом работает нормально. Бывают, конечно, технические сбои, но их оперативно устраняют. А если говорить конкретно про этот случай (жалобу школьницы на ЭПОС Мизулиной — URA.RU), то заранее и учителей и родителей оповестили, что в ЭПОС будут проводиться технические работы. На мой взгляд, это просто попытка подросткового хайпа», — заявил Григоренко. Ветеран СВО также добавил, что, как директор школы «всегда рекомендовал» педагогам озвучивать учащимся домашнее задание, а не только прописывать его в электронном дневнике. URA.RU писало, что школьница из Култаево обратилась к Мизулиной из-за невозможности войти в ЭПОС, чтобы узнать домашнее задание. С аналогичной проблемой столкнулись и учащиеся в других школах России. В министерстве информразвития и связи Прикамья URARU пояснили, что в ЭПОС проводились технические работы. Школы в крае были предупреждены об этом заблаговременно. Сейчас все работы в системе завершены, но по 4 февраля будут недоступны различные подсистемы ЭПОС. «Вторая часть технических работ состоится 12 февраля: информационный портал будет недоступен 12 февраля с 20:00 до 22:00», — предупреждают в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...