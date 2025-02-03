Челябинская полиция завершила операцию по отлову мигрантов

В Челябинской области полиция завершила операцию «Нелегальный мигрант». В пресс-службе областного главка подвели итоги кампании.
«За пять дней полицейскими было задокументировано 115 преступлений в сфере миграции. В том числе пять фактов въезда в РФ мигрантами, которые изменили свои установочные данные, три факта подделки документов, 96 — фиктивной постановки на учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
С начала операции уже возбуждено 82 уголовных дела, административку получили 680 нарушителей. Суды приняли 91 решение о выдворении, 71 из них — в принудительном порядке.
«В настоящий момент исполнено 31 решение о выдворении иностранных граждан, еще 139 иностранцев ожидают вступления в законную силу рушений судов о выдворении. Въезд в РФ закрыт 72 иностранцам, четырем — прекращено гражданство РФ», — отметили в ведомстве.
Мероприятия проводились по поручению начальника областного главка Сергея Космачева. При межведомственном взаимодействии с заинтересованными органами и службами при силовой поддержке регионального управления Росгвардии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!