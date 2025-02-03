Челябинская полиция завершила операцию по отлову мигрантов

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Полиция подвела итоги операции «Нелегальный мигрант»
Полиция подвела итоги операции «Нелегальный мигрант» Фото:

В Челябинской области полиция завершила операцию «Нелегальный мигрант». В пресс-службе областного главка подвели итоги кампании.

«За пять дней полицейскими было задокументировано 115 преступлений в сфере миграции. В том числе пять фактов въезда в РФ мигрантами, которые изменили свои установочные данные, три факта подделки документов, 96 — фиктивной постановки на учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

С начала операции уже возбуждено 82 уголовных дела, административку получили 680 нарушителей. Суды приняли 91 решение о выдворении, 71 из них — в принудительном порядке.

«В настоящий момент исполнено 31 решение о выдворении иностранных граждан, еще 139 иностранцев ожидают вступления в законную силу рушений судов о выдворении. Въезд в РФ закрыт 72 иностранцам, четырем — прекращено гражданство РФ», — отметили в ведомстве.

Мероприятия проводились по поручению начальника областного главка Сергея Космачева. При межведомственном взаимодействии с заинтересованными органами и службами при силовой поддержке регионального управления Росгвардии.

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В Челябинской области полиция завершила операцию «Нелегальный мигрант». В пресс-службе областного главка подвели итоги кампании. «За пять дней полицейскими было задокументировано 115 преступлений в сфере миграции. В том числе пять фактов въезда в РФ мигрантами, которые изменили свои установочные данные, три факта подделки документов, 96 — фиктивной постановки на учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. С начала операции уже возбуждено 82 уголовных дела, административку получили 680 нарушителей. Суды приняли 91 решение о выдворении, 71 из них — в принудительном порядке. «В настоящий момент исполнено 31 решение о выдворении иностранных граждан, еще 139 иностранцев ожидают вступления в законную силу рушений судов о выдворении. Въезд в РФ закрыт 72 иностранцам, четырем — прекращено гражданство РФ», — отметили в ведомстве. Мероприятия проводились по поручению начальника областного главка Сергея Космачева. При межведомственном взаимодействии с заинтересованными органами и службами при силовой поддержке регионального управления Росгвардии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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