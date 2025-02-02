Суд начал рассматривать апелляцию осужденного за убийство экс-прокурора ХМАО

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга пересмотрит дело Юрия Чекина, экс-чиновника Минфина ХМАО, который был осужден за убийство бывшего прокурора региона Юрия Бедерина и двух бизнесменов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.
«Дело поступило во второй апелляционный суд. Рассмотрение назначено на 10 марта. Чекин сейчас находится в СИЗО Тюмени, готовится к слушаниям», — рассказал источник агентства. Инсайдерская информация подтверждается сведениями из базы данных Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга.
В июле 2024 года окружной суд ХМАО вынес приговор — пожизненное лишение свободы Юрию Чекину. Его признали виновным в заказном убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина и двух бизнесменов.
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