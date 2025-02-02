02 февраля 2025

Суд начал рассматривать апелляцию осужденного за убийство экс-прокурора ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд приступил к рассмотрению апелляции приговора Юрию Чекину
Суд приступил к рассмотрению апелляции приговора Юрию Чекину Фото:

Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга пересмотрит дело Юрия Чекина, экс-чиновника Минфина ХМАО, который был осужден за убийство бывшего прокурора региона Юрия Бедерина и двух бизнесменов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.

«Дело поступило во второй апелляционный суд. Рассмотрение назначено на 10 марта. Чекин сейчас находится в СИЗО Тюмени, готовится к слушаниям», — рассказал источник агентства. Инсайдерская информация подтверждается сведениями из базы данных Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга.

В июле 2024 года окружной суд ХМАО вынес приговор — пожизненное лишение свободы Юрию Чекину. Его признали виновным в заказном убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина и двух бизнесменов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга пересмотрит дело Юрия Чекина, экс-чиновника Минфина ХМАО, который был осужден за убийство бывшего прокурора региона Юрия Бедерина и двух бизнесменов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом рассмотрения дела. «Дело поступило во второй апелляционный суд. Рассмотрение назначено на 10 марта. Чекин сейчас находится в СИЗО Тюмени, готовится к слушаниям», — рассказал источник агентства. Инсайдерская информация подтверждается сведениями из базы данных Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга. В июле 2024 года окружной суд ХМАО вынес приговор — пожизненное лишение свободы Юрию Чекину. Его признали виновным в заказном убийстве экс-прокурора округа Юрия Бедерина и двух бизнесменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...