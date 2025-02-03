В России пивовары начали регистрировать названия, похожие на западные

Российские пивоваренные компании все чаще прибегают к практике маскировки своей продукции под иностранные бренды, стремясь скрыть настоящее происхождение товара. Так, компания «Объединенные пивоварни» (бывшая Heineken) пытается зарегистрировать торговую марку Gold Bier Pilsner, а «Балтика» — Cesky Umelec.
«Российские производители пива продолжают запуск новых напитков, которые должны заменить ушедшую с российского рынка западную продукцию», — сообщает «Коммерсант». В базе данных Роспатента была обнаружена заявка от компании «Объединенные пивоварни» (ранее известной как Heineken — прим. URA.RU), на регистрацию торговой марки Gold Bier Pilsner. Хотя пиво сорта Pilsner производится чешской компанией Plzensky Prazdroj, юристы утверждают, что термин «пильзнер» не подлежит охране авторским правом, так как является названием типа пива. Ожидается, что регистрация торговой марки пройдет успешно.
Согласно сообщению издания, пивоваренная компания «Балтика» инициировала процесс регистрации торговой марки Cesky Umelec, что намекает на ее чешские корни. Параллельно, холдинг ОПХ предпринимает попытки аннулировать решение Роспатента об отказе в регистрации бренда Black Sheep, который был предназначен для замены ирландского стаута Guinness на российском рынке.
Совладелец компании SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский, выразил мнение, что в свете десятикратного увеличения пошлин на импорт пива из стран, не дружественных России, начиная с 2025 года, стоимость этого напитка значительно возрастет. Это, по его словам, может привести к снижению потребления пива на российском рынке, так как высокая цена станет непосильной для многих покупателей.
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