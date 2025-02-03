Финские граждане могут участвовать в конфликте на Украине в качестве «добровольцев» ВСУ, это не является преступлением в стране. Инструкция для финнов, которые хотят стать наемниками Киева, опубликовали на официальном сайте иностранного МИД.
«Участие добровольца в битве вооруженных сил Украины не является преступлением в Финляндии», — отмечается на официальном сайте финского МИД. Там финнов, желающих принять участие в украинском конфликте, называют не наемниками, а «добровольцами». Подчеркивается, что местные власти не одобряют участие в украинском конфликте.
В случае, если боец из Финляндии будет замечен в военных преступлениях, его будут судить. По словам финского МИД, главной задачей таких «добровольцев» является защита мирного населения. При ранении, сообщается на сайте, помощь финскому бойцу оказывается ВСУ, а не Финляндия.
Ранее Минобороны отмечало, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Запад принимает участие в российско-украинском конфликте, занимая сторону Украины, поскольку направляет в страну наемников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.