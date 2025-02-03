Челябинский суд отправил лидеров нарко-ОПГ в колонию

Сосновский райсуд Челябинской области отправил в колонию лидеров ОПГ, специализирующейся на торговле наркотиками. В мае 2024 их задержали сотрудники УФСБ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, мужчин приговорили к длительным срокам.
«Судебной инстанцией подсудимые признаны виновными. Их приговорили к лишению свободы на срок семь лет и восемь с половиной лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом 150 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно», — сообщил URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Мужчин задержали в мае 2024 года. При обыске у них обнаружили килограмм мефедрона. Было установлено, что они создали интернет-магазин, через который распространяли «дурь».
«Действуя по договоренности, одному из них отводилась роль приискивать продавцов наркотических средств и незаконно приобретать у них партии запрещенных веществ, чтобы далее доставить к местам скрытого незаконного хранения. Второй предоставлял транспортное средство для незаконной перевозки, а также занимался фасовкой указанных веществ», — отметили в пресс-службе ведомства.
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