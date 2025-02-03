В ЛНР задержан за бандитизм глава администрации Северодонецка Моргунов

Глава администрации Северодонецка в ЛНР Николай Моргунов был задержан, сообщили в СК России. Мужчина подозревается в совершении нескольких преступлений, таких как участие в банде, разбой и похищение человека в группе лиц.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике по подозрению в совершении преступлений, ... участие в банде, ... разбой, совершенный организованной группой и ... похищение человека, совершенное организованной группой, ... задержан глава администрации города Северодонецка Николай Моргунов», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком».
По данным следствия, Моргунов участвовал в формировании и поддержке вооруженной группы с мая 2014 года. Мужчина, на тот момент являясь главой администрации городского округа Брянка в ЛНР, передавал информацию о недвижимости, значимых предприятиях города и финансовом состоянии людей участникам группы. Это способствовало организации похищений людей, их незаконному удержанию, хищению имущества и вымогательству денег.
Установлено, что группа причастна к уголовным делам по 11 убийствам, шести похищениям людей, четырем разбойным нападениям и двум вымогательствам, а также хищению имущества предприятия на сумму более шести миллионов 200 тысяч рублей. Главарь и участники вооруженной группы арестованы и привлекаются к уголовной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.