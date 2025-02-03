Под Екатеринбургом подросток изнасиловал друга в санатории

В Сысерти (Свердловская область) 18-летний Сергей К. — воспитанник скандальной екатеринбургской спецшколы №124 — изнасиловал другого ученика учреждения. Все произошло несколько лет назад в санатории. Подробности URA.RU раскрыл источник, близкий к силовым структурам.
«В этом деле два-три эпизода. Все произошло пять лет назад летом, когда парни отдыхали в оздоровительном лагере „Юность“. И потерпевший, и обвиняемый — воспитанники спецшколы №124», — сказал собеседник агентства.
По его словам, возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Оно уже якобы передано в суд. «Сколько еще потерпевших в этом громком деле, остается загадкой», — заключил инсайдер. В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.
Паралелльно Сергея судят в Чкаловском райсуде Екатеринбурга. Там рассматривают дело о сексуальном насилии над подростками в стенах школы. Сергею и его подельнику Дмитрию вменяют четыре насильственных эпизода, говорил источник URA.RU.
Весной 2023 года спецшкола попала в скандал, когда один из учеников сбежал и рассказал о «товарищеских судах». По его словам, один из педагогов заставлял старшеклассников насиловать других за провинности. В мае 2024 года бывший директор Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Затем приговор вынесли троим подросткам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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