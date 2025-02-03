Под Екатеринбургом подросток изнасиловал друга в санатории

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Город. Курган., подростки, пацаны, парни
ЧП произошло в летнем лагере (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

В Сысерти (Свердловская область) 18-летний Сергей К. — воспитанник скандальной екатеринбургской спецшколы №124 — изнасиловал другого ученика учреждения. Все произошло несколько лет назад в санатории. Подробности URA.RU раскрыл источник, близкий к силовым структурам.

«В этом деле два-три эпизода. Все произошло пять лет назад летом, когда парни отдыхали в оздоровительном лагере „Юность“. И потерпевший, и обвиняемый — воспитанники спецшколы №124», — сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Оно уже якобы передано в суд. «Сколько еще потерпевших в этом громком деле, остается загадкой», — заключил инсайдер. В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.

Паралелльно Сергея судят в Чкаловском райсуде Екатеринбурга. Там рассматривают дело о сексуальном насилии над подростками в стенах школы. Сергею и его подельнику Дмитрию вменяют четыре насильственных эпизода, говорил источник URA.RU.

Весной 2023 года спецшкола попала в скандал, когда один из учеников сбежал и рассказал о «товарищеских судах». По его словам, один из педагогов заставлял старшеклассников насиловать других за провинности. В мае 2024 года бывший директор Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Затем приговор вынесли троим подросткам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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В Сысерти (Свердловская область) 18-летний Сергей К. — воспитанник скандальной екатеринбургской спецшколы №124 — изнасиловал другого ученика учреждения. Все произошло несколько лет назад в санатории. Подробности URA.RU раскрыл источник, близкий к силовым структурам. «В этом деле два-три эпизода. Все произошло пять лет назад летом, когда парни отдыхали в оздоровительном лагере „Юность“. И потерпевший, и обвиняемый — воспитанники спецшколы №124», — сказал собеседник агентства. По его словам, возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Оно уже якобы передано в суд. «Сколько еще потерпевших в этом громком деле, остается загадкой», — заключил инсайдер. В свердловском СКР от комментариев по теме отказались. Паралелльно Сергея судят в Чкаловском райсуде Екатеринбурга. Там рассматривают дело о сексуальном насилии над подростками в стенах школы. Сергею и его подельнику Дмитрию вменяют четыре насильственных эпизода, говорил источник URA.RU. Весной 2023 года спецшкола попала в скандал, когда один из учеников сбежал и рассказал о «товарищеских судах». По его словам, один из педагогов заставлял старшеклассников насиловать других за провинности. В мае 2024 года бывший директор Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. Затем приговор вынесли троим подросткам. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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