Подростки два года насиловали детей в спецшколе Екатеринбурга

16 августа 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Один из осужденных парней вновь попал на скамью подсудимых Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга В Екатеринбурге два подростка обвиняются в сексуальном насилии над малолетними воспитанниками спецшколы №124. События происходили на протяжении двух лет. Один из парней был осужден несколько недель назад, а сейчас будет проходить обвиняемым по второму делу, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам. «На данный момент установлены четверо парней, которых обвинили в насилии. Трое ранее были осуждены. Пока шло разбирательство, вскрылись еще эпизоды, которые произошли с 2020-го по 2021-й. В некоторых участвовал уже осужденный юноша. Вскрыл эти события следователь, который ездил и допрашивал всех учащихся», — рассказал собеседник агентства. В свердловском СК от комментариев отказались. О скандале в спецшколе стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. Выяснилось, что в школе старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из педагогов. В мае 2024-го бывший директор школы Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. После этого Чкаловский райсуд вынес приговор троим подросткам: им назначили от семи до девяти лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге два подростка обвиняются в сексуальном насилии над малолетними воспитанниками спецшколы №124. События происходили на протяжении двух лет. Один из парней был осужден несколько недель назад, а сейчас будет проходить обвиняемым по второму делу, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам. «На данный момент установлены четверо парней, которых обвинили в насилии. Трое ранее были осуждены. Пока шло разбирательство, вскрылись еще эпизоды, которые произошли с 2020-го по 2021-й. В некоторых участвовал уже осужденный юноша. Вскрыл эти события следователь, который ездил и допрашивал всех учащихся», — рассказал собеседник агентства. В свердловском СК от комментариев отказались. О скандале в спецшколе стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. Выяснилось, что в школе старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из педагогов. В мае 2024-го бывший директор школы Наталья Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ. После этого Чкаловский райсуд вынес приговор троим подросткам: им назначили от семи до девяти лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.