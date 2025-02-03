Пермский зоопарк показал новых животных, которые прибыли в зверинец на постоянное место жительства. Среди них борнейский орангутан Билл, гигантские муравьеды Фил и Рута, бинтуронги Лика и Лева.
«Новыми обитателями стали самец борнейского орангутана по кличке Билл, гигантские муравьеды Фил и Рута, бинтуронги Лика и Лева, древесные дикобразы, опоссумы, мунтжаки, пара уссурийских харз. Сейчас животные находятся на карантине и адаптируются к новому дому. Большинство из них размещены на новой территории зоопарка», — сообщается на сайте минкультуры Пермского края.
Орангутан Билл приехал из Краснодарского края. Он любит рисовать, отдыхать в гамаке и смотреть телевизор, рассказали в зоопарке. Пара гигантских муравьедов Фил и Рута также прибыли из Краснодарского края. Это самые крупные из современных разновидностей муравьедов. Борнейские орангутаны, гигантские муравьеды, а также бинтуронги, оранжевошейные казуары, мандрилы, королевские грифы, бурые капуцины, которые появились в пермском зоопарке, занесены в Международную Красную книгу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!