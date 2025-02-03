Стало известно, почему Федосеева-Шукшина не пойдет на суд дочерей

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина из-за проблем со здоровьем не появится на судебном заседании по договору дарения доли авторских прав на произведения Василия Шукшина. Об этом стало известно корреспондентам URA.RU.
4 февраля суд должен поставить точку в громком споре между дочерьми писателя Василия Шукшина. Напомним, Ольга Шукшина подала в суд на свою сестру Марию, требуя признать недействительным договор дарения доли авторских прав на произведения знаменитого отца.
Свою долю авторских прав Федосеева-Шукшина переписала на Марию в 2019 году. Впрочем, именитая актриса уверяет: ее ввели в заблуждение. Свою версию произошедшего в конце прошлого года Лидия Николаевна рассказала в суде, куда ее вызвали в качестве ответчика.
На новом заседании именитая артистка не появится. Неизменный адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник объяснила причину.
«После прошедшего судебного допроса Лидия Николаевна получила большое эмоциональное потрясение, — объясняет Вербицкая-Линник. — Любому, даже сильному, здоровому и молодому человеку, непросто даются судебные допросы: стресс, нервное напряжение, эмоции, давление. А у Лидии Николаевны — почтенный возраст. Поэтому от новых судебных заседаний ее лучше поберечь.
Для нее такие переживания могут быть фатальны, — продолжает Юлия. — Очень жаль, что вместо того, чтобы беречь покой Лидии Николаевны и уважать волю великого классика, ее доверие и состояние используется против неё.
За ее здоровье сейчас нам всем нужно молиться, беречь Лидию Николаевну и пылинки сдувать! — говорит Вербицкая-Линник. — Она — наша легенда. Живая. Архетип русской женщины с ее доверчивостью, любовью и страстями. Лидия Николаевна мечтает, чтобы в их в семье наступил мир и покой. Она не понимает, как близкие люди могут выяснять отношения в суде. Лидия Николаевна надеется, что многочисленные родственники смогут найти общий язык и начнут общаться».
Напомним, сама Лидия Николаевна на днях в очередной раз заявила, что свою долю авторских прав покойного мужа она отдавать никому не собирается. В месяц, по разным оценкам, эта сумма может доходить до миллиона рублей. Федосеева-Шукшина обратилась с эмоциональной речью к дочерям Марии и Ольге и потребовала прекратить судебные разборки, решив вопрос мирным путем.
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