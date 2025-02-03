Суд продлил арест тюменскому замгубернатора Вахрину

Тюменский замгубернатора Вячеслав Вахрин останется в СИЗО до 6 мая
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Суд оставил Вахрина в СИЗО до 6 мая (архивное фото)
Суд оставил Вахрина в СИЗО до 6 мая (архивное фото) Фото:

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении особо крупной взятки, останется под арестом до 6 мая. Об этом сообщило агентство ТАСС. Следствие по делу завершено, Вахрин знакомится с материалами.

«В ходе заседания Вахрин просил перевести его под домашний арест, так как повлиять на ход расследования он не может. Суд оставил чиновника в СИЗО до 6 мая», — сообщает ТАСС, со ссылкой на журналиста в зале суда.

Ранее URA.RU писало, что в Москве 8 июня арестовали замгубернатора области Вячеслава Вахрина и гендиректора компании «Восток Девелопмент» бизнесмена Алексея Гоцыка. Им вменяют получение и дачу взятки.

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Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении особо крупной взятки, останется под арестом до 6 мая. Об этом сообщило агентство ТАСС. Следствие по делу завершено, Вахрин знакомится с материалами. «В ходе заседания Вахрин просил перевести его под домашний арест, так как повлиять на ход расследования он не может. Суд оставил чиновника в СИЗО до 6 мая», — сообщает ТАСС, со ссылкой на журналиста в зале суда. Ранее URA.RU писало, что в Москве 8 июня арестовали замгубернатора области Вячеслава Вахрина и гендиректора компании «Восток Девелопмент» бизнесмена Алексея Гоцыка. Им вменяют получение и дачу взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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