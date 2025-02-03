Суд продлил арест тюменскому замгубернатора Вахрину

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении особо крупной взятки, останется под арестом до 6 мая. Об этом сообщило агентство ТАСС. Следствие по делу завершено, Вахрин знакомится с материалами.
«В ходе заседания Вахрин просил перевести его под домашний арест, так как повлиять на ход расследования он не может. Суд оставил чиновника в СИЗО до 6 мая», — сообщает ТАСС, со ссылкой на журналиста в зале суда.
Ранее URA.RU писало, что в Москве 8 июня арестовали замгубернатора области Вячеслава Вахрина и гендиректора компании «Восток Девелопмент» бизнесмена Алексея Гоцыка. Им вменяют получение и дачу взятки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!