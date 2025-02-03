В Магнитогорске водитель самоката выплатит 150 тысяч рублей сбитому мужчине

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Весна опять пришла. Челябинск, самокаты
Авария с самокатом произошло летом 2023 года Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, суд взыскал с водителя самоката компенсацию морального вреда в пользу сбитого пешехода. Ответчику предстоит выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей и оплатить ему юриста.

«Решением Правобережного райсуда Магнитогорска с ответчика в счет компенсации морального вреда взыскано 150 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

В суде пояснили, что авария с самокатом произошла 14 июля 2023 года. Мужчина взял в аренду электросамокат Whoosh и на тротуаре у дома №85 по улице Ленина врезался в попутного пешехода. Пешеход упал и получил травмы средней тяжести.

Виновник аварии на суде пытался доказать, что пострадавший получил не столь серьезные травмы, однако истец представил данные экспертизы. Кроме того, водитель самоката ранее получил штраф в размере 1000 рублей по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ за нарушение ПДД.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, суд взыскал с водителя самоката компенсацию морального вреда в пользу сбитого пешехода. Ответчику предстоит выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей и оплатить ему юриста. «Решением Правобережного райсуда Магнитогорска с ответчика в счет компенсации морального вреда взыскано 150 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда. В суде пояснили, что авария с самокатом произошла 14 июля 2023 года. Мужчина взял в аренду электросамокат Whoosh и на тротуаре у дома №85 по улице Ленина врезался в попутного пешехода. Пешеход упал и получил травмы средней тяжести. Виновник аварии на суде пытался доказать, что пострадавший получил не столь серьезные травмы, однако истец представил данные экспертизы. Кроме того, водитель самоката ранее получил штраф в размере 1000 рублей по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ за нарушение ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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