Происшествия ДТП В Магнитогорске водитель самоката выплатит 150 тысяч рублей сбитому мужчине 03 февраля 2025 в 17:33 Размер текста - 17 + Авария с самокатом произошло летом 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, суд взыскал с водителя самоката компенсацию морального вреда в пользу сбитого пешехода. Ответчику предстоит выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей и оплатить ему юриста. «Решением Правобережного райсуда Магнитогорска с ответчика в счет компенсации морального вреда взыскано 150 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда. В суде пояснили, что авария с самокатом произошла 14 июля 2023 года. Мужчина взял в аренду электросамокат Whoosh и на тротуаре у дома №85 по улице Ленина врезался в попутного пешехода. Пешеход упал и получил травмы средней тяжести. Виновник аварии на суде пытался доказать, что пострадавший получил не столь серьезные травмы, однако истец представил данные экспертизы. Кроме того, водитель самоката ранее получил штраф в размере 1000 рублей по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ за нарушение ПДД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, суд взыскал с водителя самоката компенсацию морального вреда в пользу сбитого пешехода. Ответчику предстоит выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей и оплатить ему юриста. «Решением Правобережного райсуда Магнитогорска с ответчика в счет компенсации морального вреда взыскано 150 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда. В суде пояснили, что авария с самокатом произошла 14 июля 2023 года. Мужчина взял в аренду электросамокат Whoosh и на тротуаре у дома №85 по улице Ленина врезался в попутного пешехода. Пешеход упал и получил травмы средней тяжести. Виновник аварии на суде пытался доказать, что пострадавший получил не столь серьезные травмы, однако истец представил данные экспертизы. Кроме того, водитель самоката ранее получил штраф в размере 1000 рублей по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ за нарушение ПДД. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям