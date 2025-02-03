Розничная сеть супермаркетов «ВкусВилл» может появиться на Ямале

Торговая сеть может появиться на Ямале под другим названием (архивное фото)
В ЯНАО планируют открытие магазинов сети супермаркетов «ВкусВилл». Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков.
«Открытие возможно не под брендом „ВкусВилл“, но с плотным сопровождением со стороны торговой сети», — отметил Клочков. Сеть супермаркетов делает ставку на продукты здорового питания.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде появится новый торговый центр. Строительство объекта было анонсировано на пресс-конференции главы проектного офиса ЯНАО Клочкова.
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