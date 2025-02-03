Розничная сеть супермаркетов «ВкусВилл» может появиться на Ямале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговая сеть может появиться на Ямале под другим названием (архивное фото)
Торговая сеть может появиться на Ямале под другим названием (архивное фото) Фото:

В ЯНАО планируют открытие магазинов сети супермаркетов «ВкусВилл». Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков.

«Открытие возможно не под брендом „ВкусВилл“, но с плотным сопровождением со стороны торговой сети», — отметил Клочков. Сеть супермаркетов делает ставку на продукты здорового питания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде появится новый торговый центр. Строительство объекта было анонсировано на пресс-конференции главы проектного офиса ЯНАО Клочкова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО планируют открытие магазинов сети супермаркетов «ВкусВилл». Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков. «Открытие возможно не под брендом „ВкусВилл“, но с плотным сопровождением со стороны торговой сети», — отметил Клочков. Сеть супермаркетов делает ставку на продукты здорового питания. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде появится новый торговый центр. Строительство объекта было анонсировано на пресс-конференции главы проектного офиса ЯНАО Клочкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...