02 февраля 2025

Нефтяник из ХМАО, выигравший миллион рублей в лотерею, отдаст деньги на благотворительность

В ХМАО нашелся победитель новогодней лотереи, выигравший миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяник отдаст выигранные в лотерею деньги на благотворительность
Нефтяник отдаст выигранные в лотерею деньги на благотворительность Фото:

Счастливчиком, выигравшим миллион рублей в лотерею на Новый год, оказался нефтяник Арсен из ХМАО. Югорчанин намерен передать деньги на благотворительность, сообщили URA.RU в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«Мне подарили набор из десяти билетов. Я даже не сразу их проверил, думал, выиграю максимум 200 рублей», — передает слова Арсена пресс-служба. Югорчанин все-таки проверил результаты розыгрыша по совету родственницы.

Выигранные деньги нефтяник планирует передать на благотворительность. А на остаток купит подарки семье.

Ранее URA.RU рассказывало про самую везучую югорчанку, которая выиграла под Новый год суперприз в лотерею. Домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО сорвала рекордный джекпот в 147 миллионов рублей. Счастливый билет ей посоветовал купить муж.

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Счастливчиком, выигравшим миллион рублей в лотерею на Новый год, оказался нефтяник Арсен из ХМАО. Югорчанин намерен передать деньги на благотворительность, сообщили URA.RU в пресс-службе «Национальной Лотереи». «Мне подарили набор из десяти билетов. Я даже не сразу их проверил, думал, выиграю максимум 200 рублей», — передает слова Арсена пресс-служба. Югорчанин все-таки проверил результаты розыгрыша по совету родственницы. Выигранные деньги нефтяник планирует передать на благотворительность. А на остаток купит подарки семье. Ранее URA.RU рассказывало про самую везучую югорчанку, которая выиграла под Новый год суперприз в лотерею. Домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО сорвала рекордный джекпот в 147 миллионов рублей. Счастливый билет ей посоветовал купить муж.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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