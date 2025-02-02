Нефтяник из ХМАО, выигравший миллион рублей в лотерею, отдаст деньги на благотворительность

Счастливчиком, выигравшим миллион рублей в лотерею на Новый год, оказался нефтяник Арсен из ХМАО. Югорчанин намерен передать деньги на благотворительность, сообщили URA.RU в пресс-службе «Национальной Лотереи».
«Мне подарили набор из десяти билетов. Я даже не сразу их проверил, думал, выиграю максимум 200 рублей», — передает слова Арсена пресс-служба. Югорчанин все-таки проверил результаты розыгрыша по совету родственницы.
Выигранные деньги нефтяник планирует передать на благотворительность. А на остаток купит подарки семье.
Ранее URA.RU рассказывало про самую везучую югорчанку, которая выиграла под Новый год суперприз в лотерею. Домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО сорвала рекордный джекпот в 147 миллионов рублей. Счастливый билет ей посоветовал купить муж.
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