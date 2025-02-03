«Теневая история»: екатеринбуржцы пожаловались на рехаб в ЖК под прикрытием

Жильцы «Адмиральского» в Екатеринбурге возмущены нелегальной наркологией

04 февраля 2025 в 09:01 Размер текста - 17 +

Недовольные заявляют, что их пугают наркозависимые вблизи дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге жители ЖК «Адмиральский» заявили о наркологической клинике, которая работает якобы под прикрытием медицинского центра. Там, как они считают, оказывают услуги с нарушениями лицензии, рассказал URA.RU один из участников инициативной группы на условиях анонимности. При этом учредитель ООО «Здоровое поколение» (ул. Юмашева, 13, Верх-Исетский район) Оксана Мишра это опровергает. «Приятного мало, когда домой возвращаешься, а там наркоман в арке стоит. Мы в любом случае до логического конца доведем эту историю. <…> Местные юристы уже набрали нарушений не на одну статью. Понятно же, теневая история. Было бы все чисто — они бы под вывеской медицинского центра не скрывались», — заявил анонимный собеседник агентства, добавив, что жильцы комплекса уже обратились в прокуратуру. Он пояснил, что медцентр якобы работает во встроенном нежилом помещении на первом этаже жилого дома, хотя это нарушает требования СанПиН из-за оказания помощи людям с наркотической и алкогольной зависимостями. По словам местных жителей, в клинике около трех помещений (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Мишра при этом настаивает, что медцентр не находится в жилой зоне. «Клиника находится в нежилом фонде. Она работает и имеет все документы, лицензии. Местным, может, что-то и не нравится, но, к сожалению, это так», — сказала Оксана в разговоре с URA.RU, но при этом не пожелала подробно комментировать информацию о работе клиники по телефону. Первый собеседник агентства также утверждает, что в «Здоровом поколении» якобы есть и другие нарушения: помощь по профилю психиатрии-наркологии в стационаре якобы оказывается без лицензии именно на оказание услуг по лечению наркомании, а соответствующего специалиста в клинике якобы и вовсе нет. У некоторых врачей якобы нет квалификации, а в самом центре могут быть и нарушения, связанные с медкартами и одеждой персонала. Житель также утверждает, что у собственников бизнеса может быть лобби. В реестре Росздравнадзора указано, что 20 декабря 2024 года компании была выдана бессрочная лицензия. «При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара — по терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях — по неврологии, психиатрии, психиатрии-наркологии», — говорится в перечне оказываемых медорганизацией услуг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жители ЖК «Адмиральский» заявили о наркологической клинике, которая работает якобы под прикрытием медицинского центра. Там, как они считают, оказывают услуги с нарушениями лицензии, рассказал URA.RU один из участников инициативной группы на условиях анонимности. При этом учредитель ООО «Здоровое поколение» (ул. Юмашева, 13, Верх-Исетский район) Оксана Мишра это опровергает. «Приятного мало, когда домой возвращаешься, а там наркоман в арке стоит. Мы в любом случае до логического конца доведем эту историю. <…> Местные юристы уже набрали нарушений не на одну статью. Понятно же, теневая история. Было бы все чисто — они бы под вывеской медицинского центра не скрывались», — заявил анонимный собеседник агентства, добавив, что жильцы комплекса уже обратились в прокуратуру. Он пояснил, что медцентр якобы работает во встроенном нежилом помещении на первом этаже жилого дома, хотя это нарушает требования СанПиН из-за оказания помощи людям с наркотической и алкогольной зависимостями. Мишра при этом настаивает, что медцентр не находится в жилой зоне. «Клиника находится в нежилом фонде. Она работает и имеет все документы, лицензии. Местным, может, что-то и не нравится, но, к сожалению, это так», — сказала Оксана в разговоре с URA.RU, но при этом не пожелала подробно комментировать информацию о работе клиники по телефону. Первый собеседник агентства также утверждает, что в «Здоровом поколении» якобы есть и другие нарушения: помощь по профилю психиатрии-наркологии в стационаре якобы оказывается без лицензии именно на оказание услуг по лечению наркомании, а соответствующего специалиста в клинике якобы и вовсе нет. У некоторых врачей якобы нет квалификации, а в самом центре могут быть и нарушения, связанные с медкартами и одеждой персонала. Житель также утверждает, что у собственников бизнеса может быть лобби. В реестре Росздравнадзора указано, что 20 декабря 2024 года компании была выдана бессрочная лицензия. «При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара — по терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях — по неврологии, психиатрии, психиатрии-наркологии», — говорится в перечне оказываемых медорганизацией услуг.