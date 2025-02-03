Россиянам дали возможность оформлять ДТП через интернет

В России появилась возможность оформлять ДТП через сайты и приложения страховщиков. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«В случае, предусмотренных правилами обязательного страхования, извещение о ДТП может быть составлено водителями причастных к ДТП транспортных средств в виде электронного документа», — написано в законе. Документ опубликован на сайте правовых актов. Оформить аварию россияне смогут по форме, которую установил ЦБ, с помощью системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или сайта страховщиков.
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