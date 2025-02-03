Вкусный кофе и изумительные стейки: ТОП-5 лучших ресторанов Кургана по версии жителей

Курганцы и гости города поделились своим мнением о местных ресторанах. URA.RU сделало подборку ТОП-5 лучших ресторанов Кургана на основании оценок и отзывов с сайта «2ГИС».
Ресторан Versal
Здесь предлагается европейская, азербайджанская кухни. Адрес: улица Гоголя, 98а.
«Самый лучший ресторан, в котором была. Хорошее обслуживание, атмосфера и т.д. Спасибо за проведенный вечер. Ставлю 5/5», — оставила отзыв клиентка Виктория. Помимо вкусной еды посетители хвалят обслуживание, отмечая, что официанты очень внимательные, всегда помогут с выбором блюд. Очень хвалят плов, борщ и греночки с салом. Однако есть и минусы, например, платные контейнеры, в которые можно положить еду с собой.
Ресторан-караоке Solo
Заведение предлагает итальянскую кухню. Адрес: Улица Куйбышева, 40.
«Стейк изумительный, кальян достойный, звук — это отдельная история», — оставила отзыв одна из посетительниц. Также клиенты отмечают вежливых официантов и хороший интерьер. Однако кальян понравился не всем, а громкий звук микрофона показался одной из посетительниц неуместным.
Ресторан Meat & wine
Здесь можно поесть блюда европейской и авторской кухни. Адрес: улица Комсомольская, 14.
«Стейк миньон шикарный, треска в соусе из сельдерея — просто топ», — посетители отмечают очень вкусные блюда. Доброжелательный персонал и приятный интерьер также запали в душу клиентам заведения. «Отдельно хотелось бы отметить девушку-администратора, которая провожала нас на выходе из ресторана — очень обходительная и вежливая», — оставила отзыв посетительница Ксения. Одна из фишек ресторана — бонусная карта, что также радует гостей. Однако, есть посетители, которые остались недовольны кухней заведения. Например, в салате «Цезарь», по словам клиентки, было много майонеза, а в зеленом салате слишком много масла.
Рестоклуб «Гости»
Заведение предлагает разнообразное меню, а также музыкальные программы. Адрес: улица Пичугина, 6.
«Уютная атмосфера, хорошее место, вкусная еда, вежливый персонал, быстрое обслуживание», — такие и подобные отзывы о заведении оставляют гости ресторана. Посетители отмечают вкусные десерты и классные шоу-программы с живой музыкой. Кто-то приезжает специально, чтобы послушать любимые группы. Из минусов отмечены: сломанные игрушки в детской комнате и проблемы с доставкой блюд вовремя.
Ресторан «Виновники»
Европейская кухня. Адрес: улица Гоголя, 83.
«В вашем городе первый раз в командировке. Это заведение хочется отметить отдельно. За приветственное просекко спасибо», — написал отзыв гость города. Посетители отмечают, что место очень атмосферное, блюда вкусные, цены приемлемые, а персонал вежливый. Особенно нравится кофе и наличие уличного пространства. Также посетители очень довольны официанткой Динарой, отмечая, что она — «воплощение милоты и заботы». Однако соседи ресторана не очень довольны, так как, по их словам, очень сильно гудит вентилятор. А гости ресторана отмечают, что не всегда хорошо убран стол от крошек.
Редакция URA.RU ранее уже составляла топы лучших заведений в городе. Например, в топ лучших доставок пиццы вошли такие заведения, как «Япоки», «Самурай» и ресторан доставки «Лун Ван».
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