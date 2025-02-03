Департамент внутренней политики ХМАО начал отбор участников выборов 2026 года. По данным источников URA.RU, в Югре стартовали первые опросы среди депутатов на предмет дальнейшего будущего — кто собирается баллотироваться на новый срок, а кто планирует отказаться от мандатов.
«Много факторов будет учитываться, в том числе работа на территории, социологические показатели, консультации с политическими акторами. В любом случае, решение будет за губернатором», — отмечает инсайдер.
В 2026 году в округе пройдут сразу четыре избирательные кампании. Югорчане будут выбирать депутатов Госдумы, парламента Тюмени, окружного заксобрания и муниципальных дум.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
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