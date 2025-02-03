03 февраля 2025

В ХМАО стартовала подготовка к «большим выборам» 2026 года. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре начинается подготовка к четырехуровневой избирательной кампании
В Югре начинается подготовка к четырехуровневой избирательной кампании Фото:

Департамент внутренней политики ХМАО начал отбор участников выборов 2026 года. По данным источников URA.RU, в Югре стартовали первые опросы среди депутатов на предмет дальнейшего будущего — кто собирается баллотироваться на новый срок, а кто планирует отказаться от мандатов.

«Много факторов будет учитываться, в том числе работа на территории, социологические показатели, консультации с политическими акторами. В любом случае, решение будет за губернатором», — отмечает инсайдер.

В 2026 году в округе пройдут сразу четыре избирательные кампании. Югорчане будут выбирать депутатов Госдумы, парламента Тюмени, окружного заксобрания и муниципальных дум.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

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Департамент внутренней политики ХМАО начал отбор участников выборов 2026 года. По данным источников URA.RU, в Югре стартовали первые опросы среди депутатов на предмет дальнейшего будущего — кто собирается баллотироваться на новый срок, а кто планирует отказаться от мандатов. «Много факторов будет учитываться, в том числе работа на территории, социологические показатели, консультации с политическими акторами. В любом случае, решение будет за губернатором», — отмечает инсайдер. В 2026 году в округе пройдут сразу четыре избирательные кампании. Югорчане будут выбирать депутатов Госдумы, парламента Тюмени, окружного заксобрания и муниципальных дум. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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