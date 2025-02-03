В авиакатастрофе в США погибли 28 фигуристов, тренеров и членов их семей

В результате авиакатастрофы в Вашингтоне, произошедшей 29 января, погибли 28 фигуристов, тренеров и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания США.
«В память о 28 спортсменах, тренерах и членах семей, погибших в трагической катастрофе американского самолета», — написали в видео. Оно опубликовано на официальной странице Федерации фигурного катания Штатов в соцсети Х.
В результате крушения пассажирского самолета погибли 11 фигуристов. Среди жертв — известные фигуристы Анджела Янг, Шон Кей, Бриэль Байер, Кори Хайнос, Эдвард Чжоу, Эверли и Алидия Ливингстон, Франко Апарисио, Джинна Хан, Оливия Тер, Спенсер Лейн.
Крушение воздушных судов произошло 29 января, когда над рекой Потомак пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk армии США. В результате инцидента оба летательных аппарата упали в воду.
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