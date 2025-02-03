Россия должна подтолкнуть украинских военнослужащих к капитуляции, если президент США Дональд Трамп не сможет достигнуть мира в конфликте на Украине. Об этом сообщил профессор из Хельсинкского университета Туомас Малинен, обратившись к российскому лидеру Владимиру Путину.
«У меня также есть просьба к президенту Путину. Если Трамп по какой-то причине будет не в состоянии принять необходимые шаги для достижения мира в украинском конфликте, я думаю, у России остается только один вариант — нужно подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции», — сказал Малинен в эфире на своем YouTube-канале.
Профессор также выразил опасения относительно изменения позиции Трампа. По мнению Малинена, глава Штатов отходит от своей предвыборной риторики и начинает поддерживать тезисы Запада об ухудшении ситуации в России из-за экономических санкций и потерь в ходе конфликта.
Россия неоднократно выражала готовность к диалогу, однако Украина законодательно запретила переговоры с РФ. В октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал декрет, который исключает возможность ведения переговоров с российскими властями.
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