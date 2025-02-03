03 февраля 2025

«Остается один вариант»: на Западе обратились к Путину из-за украинского конфликта

Профессор Малинен: у России может остаться один вариант — капитуляция ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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На Западе обратились к Владимиру Путину из-за конфликта на Украине
На Западе обратились к Владимиру Путину из-за конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия должна подтолкнуть украинских военнослужащих к капитуляции, если президент США Дональд Трамп не сможет достигнуть мира в конфликте на Украине. Об этом сообщил профессор из Хельсинкского университета Туомас Малинен, обратившись к российскому лидеру Владимиру Путину.

«У меня также есть просьба к президенту Путину. Если Трамп по какой-то причине будет не в состоянии принять необходимые шаги для достижения мира в украинском конфликте, я думаю, у России остается только один вариант — нужно подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции», — сказал Малинен в эфире на своем YouTube-канале.

Профессор также выразил опасения относительно изменения позиции Трампа. По мнению Малинена, глава Штатов отходит от своей предвыборной риторики и начинает поддерживать тезисы Запада об ухудшении ситуации в России из-за экономических санкций и потерь в ходе конфликта.

Россия неоднократно выражала готовность к диалогу, однако Украина законодательно запретила переговоры с РФ. В октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал декрет, который исключает возможность ведения переговоров с российскими властями.

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Россия должна подтолкнуть украинских военнослужащих к капитуляции, если президент США Дональд Трамп не сможет достигнуть мира в конфликте на Украине. Об этом сообщил профессор из Хельсинкского университета Туомас Малинен, обратившись к российскому лидеру Владимиру Путину. «У меня также есть просьба к президенту Путину. Если Трамп по какой-то причине будет не в состоянии принять необходимые шаги для достижения мира в украинском конфликте, я думаю, у России остается только один вариант — нужно подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции», — сказал Малинен в эфире на своем YouTube-канале. Профессор также выразил опасения относительно изменения позиции Трампа. По мнению Малинена, глава Штатов отходит от своей предвыборной риторики и начинает поддерживать тезисы Запада об ухудшении ситуации в России из-за экономических санкций и потерь в ходе конфликта. Россия неоднократно выражала готовность к диалогу, однако Украина законодательно запретила переговоры с РФ. В октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал декрет, который исключает возможность ведения переговоров с российскими властями.
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