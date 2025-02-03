03 февраля 2025

В Кургане отмечен четвертый температурный рекорд с начала года

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане 3 февраля было +1.7 градуса
В Кургане 3 февраля было +1.7 градуса Фото:

Курганская метеостанция 3 февраля зафиксировала максимальную температуру +1.7°C. Это новый рекорд для этих суток. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

«Курганская метеостанция 3 февраля зафиксировала максимальную температуру +1.7°C. Это новый максимум для 3 февраля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2021 году (+0.8°C)», — говорится в telegram-канале.

Это уже четвертый рекорд с начала года. Потепление происходит настолько быстро, что обновляются рекорды XXI века, отмечается в канале.

Ранее URA.RU сообщало, что 2 февраля в Кургане максимальная температура была +3,1 градуса. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2007 году, когда температура воздуха поднималась до +1,2 градуса.

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Курганская метеостанция 3 февраля зафиксировала максимальную температуру +1.7°C. Это новый рекорд для этих суток. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «Курганская метеостанция 3 февраля зафиксировала максимальную температуру +1.7°C. Это новый максимум для 3 февраля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2021 году (+0.8°C)», — говорится в telegram-канале. Это уже четвертый рекорд с начала года. Потепление происходит настолько быстро, что обновляются рекорды XXI века, отмечается в канале. Ранее URA.RU сообщало, что 2 февраля в Кургане максимальная температура была +3,1 градуса. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2007 году, когда температура воздуха поднималась до +1,2 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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