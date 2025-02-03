В Кургане отмечен четвертый температурный рекорд с начала года

Курганская метеостанция 3 февраля зафиксировала максимальную температуру +1.7°C. Это новый рекорд для этих суток. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«Курганская метеостанция 3 февраля зафиксировала максимальную температуру +1.7°C. Это новый максимум для 3 февраля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2021 году (+0.8°C)», — говорится в telegram-канале.
Это уже четвертый рекорд с начала года. Потепление происходит настолько быстро, что обновляются рекорды XXI века, отмечается в канале.
Ранее URA.RU сообщало, что 2 февраля в Кургане максимальная температура была +3,1 градуса. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2007 году, когда температура воздуха поднималась до +1,2 градуса.
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