03 февраля 2025

В зоне СВО погиб гранатометчик из Пермского края Виталий Власов

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Церемонию прощания с военнослужащим проведут 4 февраля
Церемонию прощания с военнослужащим проведут 4 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб гранатометчик из Прикамья Виталий Власов. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа.

«На СВО погиб Виталий Власов. Он был рядовым, служил гранатометчиком в штурмовом подразделении. Виталий Григорьевич погиб 1 декабря 2024 года при выполнении боевой задачи, верный воинской присяге», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».

В последний путь на родной земле воина проводят 4 февраля на станции Чайковской. Церемония начнется в 11:00 в Доме творчества по улице Коробейникова, 2. Гражданскую панихиду проведут в 12:00.

О гибели военнослужащего сообщили власти
О гибели военнослужащего сообщили власти
Фото:

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В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб гранатометчик из Прикамья Виталий Власов. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа. «На СВО погиб Виталий Власов. Он был рядовым, служил гранатометчиком в штурмовом подразделении. Виталий Григорьевич погиб 1 декабря 2024 года при выполнении боевой задачи, верный воинской присяге», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте». В последний путь на родной земле воина проводят 4 февраля на станции Чайковской. Церемония начнется в 11:00 в Доме творчества по улице Коробейникова, 2. Гражданскую панихиду проведут в 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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