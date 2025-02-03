В зоне СВО погиб гранатометчик из Пермского края Виталий Власов

Церемонию прощания с военнослужащим проведут 4 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб гранатометчик из Прикамья Виталий Власов. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа.
«На СВО погиб Виталий Власов. Он был рядовым, служил гранатометчиком в штурмовом подразделении. Виталий Григорьевич погиб 1 декабря 2024 года при выполнении боевой задачи, верный воинской присяге», — написано на странице окружной мэрии в соцсети «ВКонтакте».
В последний путь на родной земле воина проводят 4 февраля на станции Чайковской. Церемония начнется в 11:00 в Доме творчества по улице Коробейникова, 2. Гражданскую панихиду проведут в 12:00.
О гибели военнослужащего сообщили власти
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!