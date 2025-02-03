Адвокат: сбежавшему в Аргентину свердловскому авторитету грозит уголовное дело

Адвокат Кошаков: свердловский бизнесмен Горбунов может попасть под суд

04 февраля 2025 в 09:53 Размер текста - 17 +

Александр Горбунов находится не в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отношении авторитетного бизнесмена из Екатеринбурга Александра Горбунова в ближайшее время могут возбудить уголовное дело. Это следствие конфликта вокруг ООО «База на Комсомольской», которое Горбунов якобы получил незаконным путем. Об этом URA.RU рассказал Никита Кошаков, адвокат экс-лидера ОПГ Михаила Клока (связь с криминалом отрицает), который потерял этот актив. О войне за базу стало известно в 2017-м, когда под суд попали члены бей-бригады из исправительной колонии №2 Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов, Алексей Протасов и Георгий Ангельчев. Их обвинили в том, что они под пытками заставили бывшего лидера ОПГ Михаила Клока (сейчас связь с криминалом отрицает) переписать базу на Горбунова. Новость по теме Лидер свердловской ОПГ обирает зеков-вымогателей Сами зеки уверяли, что якобы действовали в интересах силовиков, помогая им выбивать показания. Тогда под суд также попал бывший заместитель начальника ИК-2 Михаил Белоусов (получил обвинительный приговор). Осенью 2024-го Коробкова, Кириллова, Протасова и Ващенко приговорили к тюремным срокам. Ангельчев сбежал из-под следствия и скрылся, предположительно, в Турции. Защита арестантов подала жалобу на приговор. 31 января Свердловский областной суд поставил точку в этой истории — апелляции были отклонены. О том, как база досталась Горбунову, URA.RU рассказал Кошаков. «Указанные лица (зеки — прим. ред.) в 2013-м вступили в преступный сговор, чтобы в дальнейшем Горбунов мог получить имущество у Клока незаконным путем с использованием вымогательства. Так и произошло. Согласно материалов уголовных дел, данные лица неоднократно избивали и применяли пытки к Клоку, все это сопровождалось угрозами применения сексуального насилия. Клок вынужденно переписал активы на третье лицо — Евгения Буцырина — человека Горбунова. В дальнейшем актив вошел в состояние банкротства, что позволило Горбунову придать вид законности при получении прав на базу», — сказал Кошаков, опираясь на материалы уголовных дел по базе. Имя Горбунова некоторые связывают с рейдерством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По его словам, Горбунов якобы лично контролировал ход отъема базы. Для этого он неоднократно посещал ИК-2 и давал указания одному из осужденных — авторитету Александру Булакову (считается соратником Горбунова), уверяет Кошаков. «Ярким примером этого выступает протокол допроса подсудимого Евгения Андреева (еще один активный участник бей-бригады — прим. ред.)», — продолжил адвокат. Другой погруженный в тему источник URA.RU уверяет, что база изначально принадлежала Горбунову. А Клок в свое время ее якобы получил незаконным путем. «Поэтому Горбунов лишь вернул себе свой же актив», — говорил ранее инсайдер в силовой среде. «В ближайшие дни правоохранительными органами будет разрешен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Горбунова с последующей передачей всех материалов в суд. Чтобы каждое лицо, совершившее преступление, понесло заслуженное наказание», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур по теме нет. Новость по теме Вымогатели базы у лидера свердловской ОПГ ушли на фронт Сейчас Кириллов и Протасов стали участниками российской спецоперации на Украине. В Верх-Исетском райсуде рассматривают дело Булакова (свою вину отрицает). «По слухам, за помощь Горбунов подарил Булакову коттедж и автомобиль. Именно во столько он оценил его вклад в участие в преступной деятельности. Надеюсь, все виновные лица понесут заслуженное наказание, а имущественный комплекс вернется законному владельцу», — заключил защитник. Сам Горбунов, по слухам, сбежал в Аргентину. Его актуальных контактов в распоряжении URA.RU не оказалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Имя Горбунова ряд СМИ связывает с рейдерскими захватами оптовых рынков (КОР, Краснолесье), овощебазы №4 и ТЦ «Белка-маркет». Официальных подтверждений этому не публиковалось. В 2019 году Горбунов попадал в скандал по делу о заказном убийстве. Его считали причастным к преступлению, однако сам бизнесмен опровергал это и подчеркивал, что не скрывается от силовиков, проверяющих данные о деле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении авторитетного бизнесмена из Екатеринбурга Александра Горбунова в ближайшее время могут возбудить уголовное дело. Это следствие конфликта вокруг ООО «База на Комсомольской», которое Горбунов якобы получил незаконным путем. Об этом URA.RU рассказал Никита Кошаков, адвокат экс-лидера ОПГ Михаила Клока (связь с криминалом отрицает), который потерял этот актив. О войне за базу стало известно в 2017-м, когда под суд попали члены бей-бригады из исправительной колонии №2 Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов, Алексей Протасов и Георгий Ангельчев. Их обвинили в том, что они под пытками заставили бывшего лидера ОПГ Михаила Клока (сейчас связь с криминалом отрицает) переписать базу на Горбунова. Сами зеки уверяли, что якобы действовали в интересах силовиков, помогая им выбивать показания. Тогда под суд также попал бывший заместитель начальника ИК-2 Михаил Белоусов (получил обвинительный приговор). Осенью 2024-го Коробкова, Кириллова, Протасова и Ващенко приговорили к тюремным срокам. Ангельчев сбежал из-под следствия и скрылся, предположительно, в Турции. Защита арестантов подала жалобу на приговор. 31 января Свердловский областной суд поставил точку в этой истории — апелляции были отклонены. О том, как база досталась Горбунову, URA.RU рассказал Кошаков. «Указанные лица (зеки — прим. ред.) в 2013-м вступили в преступный сговор, чтобы в дальнейшем Горбунов мог получить имущество у Клока незаконным путем с использованием вымогательства. Так и произошло. Согласно материалов уголовных дел, данные лица неоднократно избивали и применяли пытки к Клоку, все это сопровождалось угрозами применения сексуального насилия. Клок вынужденно переписал активы на третье лицо — Евгения Буцырина — человека Горбунова. В дальнейшем актив вошел в состояние банкротства, что позволило Горбунову придать вид законности при получении прав на базу», — сказал Кошаков, опираясь на материалы уголовных дел по базе. По его словам, Горбунов якобы лично контролировал ход отъема базы. Для этого он неоднократно посещал ИК-2 и давал указания одному из осужденных — авторитету Александру Булакову (считается соратником Горбунова), уверяет Кошаков. «Ярким примером этого выступает протокол допроса подсудимого Евгения Андреева (еще один активный участник бей-бригады — прим. ред.)», — продолжил адвокат. Другой погруженный в тему источник URA.RU уверяет, что база изначально принадлежала Горбунову. А Клок в свое время ее якобы получил незаконным путем. «Поэтому Горбунов лишь вернул себе свой же актив», — говорил ранее инсайдер в силовой среде. «В ближайшие дни правоохранительными органами будет разрешен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Горбунова с последующей передачей всех материалов в суд. Чтобы каждое лицо, совершившее преступление, понесло заслуженное наказание», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур по теме нет. Сейчас Кириллов и Протасов стали участниками российской спецоперации на Украине. В Верх-Исетском райсуде рассматривают дело Булакова (свою вину отрицает). «По слухам, за помощь Горбунов подарил Булакову коттедж и автомобиль. Именно во столько он оценил его вклад в участие в преступной деятельности. Надеюсь, все виновные лица понесут заслуженное наказание, а имущественный комплекс вернется законному владельцу», — заключил защитник. Сам Горбунов, по слухам, сбежал в Аргентину. Его актуальных контактов в распоряжении URA.RU не оказалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Имя Горбунова ряд СМИ связывает с рейдерскими захватами оптовых рынков (КОР, Краснолесье), овощебазы №4 и ТЦ «Белка-маркет». Официальных подтверждений этому не публиковалось. В 2019 году Горбунов попадал в скандал по делу о заказном убийстве. Его считали причастным к преступлению, однако сам бизнесмен опровергал это и подчеркивал, что не скрывается от силовиков, проверяющих данные о деле.