03 февраля 2025

В Курганской области подросток помог похитить у пенсионеров более миллиона рублей

Подросток украл у пенсионеров миллион рублей в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Двое пожилых людей лишились более 1 миллиона рублей
Двое пожилых людей лишились более 1 миллиона рублей Фото:

В Куртамыше (Курганская область) завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в мошенничестве. Он забирал деньги у пожилых людей, которых мошенники убеждали, что их родственники попали в ДТП. Об этом сообщает полиция Курганской области.

«По данным следствия, в декабре 2023 года подросток получил в мессенджере предложение поработать курьером. Неизвестное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поручило ему забирать деньги у граждан и переводить их на указанные счета. Обвиняемый знал о преступном характере действий, но согласился на участие в схеме», — говорится в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что подросток забирал деньги у пожилых людей, которые передавали их после звонков мошенников. Преступники вводили пенсионеров в заблуждение, убеждая, что таким образом можно помочь их родственникам, якобы попавшим в ДТП. В результате двое пожилых людей лишились более 1 миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамыше два 14-летних подростка были задержаны по делу о грабеже. 19 января на улице Труда в городе Куртамыш они отобрали у 17-летнего парня ценные вещи на сумму более 8,5 тысяч рублей. Подозреваемые были задержаны, имущество возвращено владельцу. Следствие продолжается, проверяется причастность подростков к другим преступлениям.

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В Куртамыше (Курганская область) завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в мошенничестве. Он забирал деньги у пожилых людей, которых мошенники убеждали, что их родственники попали в ДТП. Об этом сообщает полиция Курганской области. «По данным следствия, в декабре 2023 года подросток получил в мессенджере предложение поработать курьером. Неизвестное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поручило ему забирать деньги у граждан и переводить их на указанные счета. Обвиняемый знал о преступном характере действий, но согласился на участие в схеме», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что подросток забирал деньги у пожилых людей, которые передавали их после звонков мошенников. Преступники вводили пенсионеров в заблуждение, убеждая, что таким образом можно помочь их родственникам, якобы попавшим в ДТП. В результате двое пожилых людей лишились более 1 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамыше два 14-летних подростка были задержаны по делу о грабеже. 19 января на улице Труда в городе Куртамыш они отобрали у 17-летнего парня ценные вещи на сумму более 8,5 тысяч рублей. Подозреваемые были задержаны, имущество возвращено владельцу. Следствие продолжается, проверяется причастность подростков к другим преступлениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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