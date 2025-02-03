03 февраля 2025

В общественном транспорте Перми перестали срабатывать проездные школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяков успокоили, что проблема носит временный характер
Пермяков успокоили, что проблема носит временный характер Фото:

В общественном транспорте прикамской столицы перестали срабатывать школьные проездные карты. В профильном региональном министерстве связали это с их автоматическим продлением. Проблему пообещали решить в кратчайшие сроки.

«Специалисты уже занимаются решением вопроса. Завершение всех необходимых работ запланировано на 4 февраля 2025 года», — написано в telegram-канале минтранспорта Прикамья.

Пермякам напомнили, если не сработал проездной, у школьника появляется право бесплатного проезда. За отказ в предоставлении этой льготы предусмотрена административная ответственность.

На маршрутах следования запрещена высадка ребенка, не достигшего 16-летнего возраста. Специалисты министерства пообещали сообщить, когда неполадки в системе будут устранены.

В конце пошлого года в Перми резко вырос спрос на школьные проездные. Об этом URA.RU писало ранее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В общественном транспорте прикамской столицы перестали срабатывать школьные проездные карты. В профильном региональном министерстве связали это с их автоматическим продлением. Проблему пообещали решить в кратчайшие сроки. «Специалисты уже занимаются решением вопроса. Завершение всех необходимых работ запланировано на 4 февраля 2025 года», — написано в telegram-канале минтранспорта Прикамья. Пермякам напомнили, если не сработал проездной, у школьника появляется право бесплатного проезда. За отказ в предоставлении этой льготы предусмотрена административная ответственность. На маршрутах следования запрещена высадка ребенка, не достигшего 16-летнего возраста. Специалисты министерства пообещали сообщить, когда неполадки в системе будут устранены. В конце пошлого года в Перми резко вырос спрос на школьные проездные. Об этом URA.RU писало ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...