В общественном транспорте Перми перестали срабатывать проездные школьников

В общественном транспорте прикамской столицы перестали срабатывать школьные проездные карты. В профильном региональном министерстве связали это с их автоматическим продлением. Проблему пообещали решить в кратчайшие сроки.
«Специалисты уже занимаются решением вопроса. Завершение всех необходимых работ запланировано на 4 февраля 2025 года», — написано в telegram-канале минтранспорта Прикамья.
Пермякам напомнили, если не сработал проездной, у школьника появляется право бесплатного проезда. За отказ в предоставлении этой льготы предусмотрена административная ответственность.
На маршрутах следования запрещена высадка ребенка, не достигшего 16-летнего возраста. Специалисты министерства пообещали сообщить, когда неполадки в системе будут устранены.
В конце пошлого года в Перми резко вырос спрос на школьные проездные. Об этом URA.RU писало ранее.
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