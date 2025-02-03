«Тараканы водят хороводы»: екатеринбуржцы показали разруху в общаге. Фото, видео

Жители рабочего поселка Кольцово жалуются на потоп в общежитии

04 февраля 2025 в 01:18 Размер текста - 17 +

Жители считают условия в общежитии невыносимыми (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В рабочем поселке Кольцово (Екатеринбург) жители общежития на ул. Бахчиванджи, 20 пожаловались на разруху, которая вызвана отсутствием ремонта с 1984 года и потопом перед новогодними праздниками. В доме водятся тараканы и стоит сильная вонь, сообщили очевидцы в соцсетях. «Перед новогодними праздниками лопнула труба на общей кухне, все залило водой. Ремонтников ждали почти три недели! В общежитии просто невыносимые условия. На первом этаже несколько месяцев из душа не уходила тухлая вода, она выходила аж до коридора. Туда было просто невозможно зайти, так как тухлой, вонючей воды было по щиколотку», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам очевидцев, котельная до сих пор затоплена, и в ней очень сильно воняет. «По всему общежитию тараканы водят хороводы, на кухне вообще атас», — добавил очевидец. Жители общежития обвиняют управляющую компанию «Ремстройкомплекс» в отсутствии ремонта. По данным екатеринбуржцев, последний ремонт здания был в 1984 году. В комментариях один из жильцов написал, что с октября 2024 года по февраль ему насчитали более 15 тысяч рублей за капремонт. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рабочем поселке Кольцово (Екатеринбург) жители общежития на ул. Бахчиванджи, 20 пожаловались на разруху, которая вызвана отсутствием ремонта с 1984 года и потопом перед новогодними праздниками. В доме водятся тараканы и стоит сильная вонь, сообщили очевидцы в соцсетях. «Перед новогодними праздниками лопнула труба на общей кухне, все залило водой. Ремонтников ждали почти три недели! В общежитии просто невыносимые условия. На первом этаже несколько месяцев из душа не уходила тухлая вода, она выходила аж до коридора. Туда было просто невозможно зайти, так как тухлой, вонючей воды было по щиколотку», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам очевидцев, котельная до сих пор затоплена, и в ней очень сильно воняет. «По всему общежитию тараканы водят хороводы, на кухне вообще атас», — добавил очевидец. Жители общежития обвиняют управляющую компанию «Ремстройкомплекс» в отсутствии ремонта. По данным екатеринбуржцев, последний ремонт здания был в 1984 году. В комментариях один из жильцов написал, что с октября 2024 года по февраль ему насчитали более 15 тысяч рублей за капремонт. Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.