03 февраля 2025

В Прикамье стремительно растет число заболевших ОРВИ и гриппом

В Прикамье заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 24%
© Служба новостей «URA.RU»
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Недельный показатель заболеваемости оказался ниже эпидемиологического порога
Недельный показатель заболеваемости оказался ниже эпидемиологического порога Фото:

На территории Пермского края уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос за неделю на 24,2%. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«За пятую календарную неделю текущего года (с 27 января по 2 февраля) в Прикамье зарегистрировали 15 763 случая. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога. При этом отмечается его рост по сравнению с четвертой неделей. Он увеличился на 24,2%», — пояснили специалисты надзорного ведомства.

В целях профилактики нужно тщательнее мыть руки. Переохлаждение может возыметь пагубный эффект. Не строит забывать проветривать помещения и проводить влажную уборку. Следует избегать контакта с заболевшими, количество которых увеличивается каждую неделю.

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На территории Пермского края уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос за неделю на 24,2%. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. «За пятую календарную неделю текущего года (с 27 января по 2 февраля) в Прикамье зарегистрировали 15 763 случая. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога. При этом отмечается его рост по сравнению с четвертой неделей. Он увеличился на 24,2%», — пояснили специалисты надзорного ведомства. В целях профилактики нужно тщательнее мыть руки. Переохлаждение может возыметь пагубный эффект. Не строит забывать проветривать помещения и проводить влажную уборку. Следует избегать контакта с заболевшими, количество которых увеличивается каждую неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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