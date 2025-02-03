В Прикамье стремительно растет число заболевших ОРВИ и гриппом

На территории Пермского края уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос за неделю на 24,2%. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
«За пятую календарную неделю текущего года (с 27 января по 2 февраля) в Прикамье зарегистрировали 15 763 случая. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога. При этом отмечается его рост по сравнению с четвертой неделей. Он увеличился на 24,2%», — пояснили специалисты надзорного ведомства.
В целях профилактики нужно тщательнее мыть руки. Переохлаждение может возыметь пагубный эффект. Не строит забывать проветривать помещения и проводить влажную уборку. Следует избегать контакта с заболевшими, количество которых увеличивается каждую неделю.
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