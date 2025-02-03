03 февраля 2025

FT: Британия ответит, если США введут пошлины

© Служба новостей «URA.RU»
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Великобритания будет действовать в национальных интересах, если США введут пошлины
Великобритания будет действовать в национальных интересах, если США введут пошлины Фото:

Великобритания разрабатывает стратегию реагирования на возможное введение пошлин со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в британском правительстве.

«Мы готовы. Мы с нетерпением ждем возможности тесной работы с президентом [США] Дональдом Трампом, но [британские] министры всегда делают то, что лучше всего отвечает национальным интересам», — привело Financial Times слова собеседника. 

Комментарии источника издания стали реакцией на утверждения президента США о том, что Великобритания вышла за рамки приемлемого в контексте экспортных отношений с Соединенными Штатами. Трамп также выразил недовольство по поводу взаимодействия Вашингтона с Европейским Союзом.

Как ранее писало URA.RU, об ответных мерах на пошлины со стороны США заявил и Пекин. Постпред КНР в ООН Фу Цун уточнил, что обе стороны в этом случае проиграют. В Европе утверждают, что не боятся пошлин со стороны Штатов, пишет RT. Премьер-министр Польши Дональд Туск, например, считает, что высокий экономический рост сможет противодействовать решениям Дональда Трампа. 

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Великобритания разрабатывает стратегию реагирования на возможное введение пошлин со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в британском правительстве. «Мы готовы. Мы с нетерпением ждем возможности тесной работы с президентом [США] Дональдом Трампом, но [британские] министры всегда делают то, что лучше всего отвечает национальным интересам», — привело Financial Times слова собеседника.  Комментарии источника издания стали реакцией на утверждения президента США о том, что Великобритания вышла за рамки приемлемого в контексте экспортных отношений с Соединенными Штатами. Трамп также выразил недовольство по поводу взаимодействия Вашингтона с Европейским Союзом. Как ранее писало URA.RU, об ответных мерах на пошлины со стороны США заявил и Пекин. Постпред КНР в ООН Фу Цун уточнил, что обе стороны в этом случае проиграют. В Европе утверждают, что не боятся пошлин со стороны Штатов, пишет RT. Премьер-министр Польши Дональд Туск, например, считает, что высокий экономический рост сможет противодействовать решениям Дональда Трампа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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