FT: Британия ответит, если США введут пошлины

Великобритания разрабатывает стратегию реагирования на возможное введение пошлин со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в британском правительстве.
«Мы готовы. Мы с нетерпением ждем возможности тесной работы с президентом [США] Дональдом Трампом, но [британские] министры всегда делают то, что лучше всего отвечает национальным интересам», — привело Financial Times слова собеседника.
Комментарии источника издания стали реакцией на утверждения президента США о том, что Великобритания вышла за рамки приемлемого в контексте экспортных отношений с Соединенными Штатами. Трамп также выразил недовольство по поводу взаимодействия Вашингтона с Европейским Союзом.
Как ранее писало URA.RU, об ответных мерах на пошлины со стороны США заявил и Пекин. Постпред КНР в ООН Фу Цун уточнил, что обе стороны в этом случае проиграют. В Европе утверждают, что не боятся пошлин со стороны Штатов, пишет RT. Премьер-министр Польши Дональд Туск, например, считает, что высокий экономический рост сможет противодействовать решениям Дональда Трампа.
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