Пекин придумал, как ответить на пошлины Трампа

Пекин может быть вынужден принять контрмеры в ответ на американские пошлины, которые вводит президент США Дональд Трамп. Об этом заявил постпред КНР в ООН Фу Цун, который считает, что в торговой войне между двумя странами не будет победителя.
«Мы можем быть вынуждены принять контрмеры. И позвольте мне также подчеркнуть, что в торговой войне не будет победителя», — отметил китайский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция выступления велась на официальном сайте международной организации.
Ранее Трамп подписал указы о пошлинах на товары из Китая, Мексики и Канады. Ограничения на импорт в размере 25% вводятся против всей канадской продукции, кроме энергоресурсов, на них ставка в будущем составит 10%.
Пошлина на мексиканские товары также составит 25%. Товары из КНР будут облагаться пошлинами в размере 10% в дополнение к тем, что уже имеются. Ряд крупных мировых СМИ пришли к выводу, что пошлины Трампа уже вредят США. ЕС собирается ответить зеркально на действия американского правительства, пишет RT. Москва, следя за ситуацией, предпочитает не вмешиваться в «торговые войны» Запада.
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