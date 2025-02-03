03 февраля 2025

Пекин придумал, как ответить на пошлины Трампа

Постпред КНР в ООН: Китай будет вынужден принять контрмеры в отношении США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам официальных представителей КНР, Пекин подталкивают к решительным шагам
По словам официальных представителей КНР, Пекин подталкивают к решительным шагам Фото:

Пекин может быть вынужден принять контрмеры в ответ на американские пошлины, которые вводит президент США Дональд Трамп. Об этом заявил постпред КНР в ООН Фу Цун, который считает, что в торговой войне между двумя странами не будет победителя.

«Мы можем быть вынуждены принять контрмеры. И позвольте мне также подчеркнуть, что в торговой войне не будет победителя», — отметил китайский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция выступления велась на официальном сайте международной организации.

Ранее Трамп подписал указы о пошлинах на товары из Китая, Мексики и Канады. Ограничения на импорт в размере 25% вводятся против всей канадской продукции, кроме энергоресурсов, на них ставка в будущем составит 10%.

Пошлина на мексиканские товары также составит 25%. Товары из КНР будут облагаться пошлинами в размере 10% в дополнение к тем, что уже имеются. Ряд крупных мировых СМИ пришли к выводу, что пошлины Трампа уже вредят США. ЕС собирается ответить зеркально на действия американского правительства, пишет RT. Москва, следя за ситуацией, предпочитает не вмешиваться в «торговые войны» Запада.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пекин может быть вынужден принять контрмеры в ответ на американские пошлины, которые вводит президент США Дональд Трамп. Об этом заявил постпред КНР в ООН Фу Цун, который считает, что в торговой войне между двумя странами не будет победителя. «Мы можем быть вынуждены принять контрмеры. И позвольте мне также подчеркнуть, что в торговой войне не будет победителя», — отметил китайский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция выступления велась на официальном сайте международной организации. Ранее Трамп подписал указы о пошлинах на товары из Китая, Мексики и Канады. Ограничения на импорт в размере 25% вводятся против всей канадской продукции, кроме энергоресурсов, на них ставка в будущем составит 10%. Пошлина на мексиканские товары также составит 25%. Товары из КНР будут облагаться пошлинами в размере 10% в дополнение к тем, что уже имеются. Ряд крупных мировых СМИ пришли к выводу, что пошлины Трампа уже вредят США. ЕС собирается ответить зеркально на действия американского правительства, пишет RT. Москва, следя за ситуацией, предпочитает не вмешиваться в «торговые войны» Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...