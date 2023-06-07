«Яндекс» запустил беспилотное такси в Москве

Компания «Яндекс» запустила беспилотное такси в Москве. Об этом сообщила компания. Это сервис заказа роботизированных машин, которые передвигаются за счет искусственного интеллекта.
«Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи», — говорится в сообщении компании, передает РБК. Забронировать поездку можно в приложении «Яндекс Go».
Компания отметила, что в авто будет находиться водитель-испытатель, который присматривает за безопасностью поездки. Прокатиться на беспилотном такси могут те пользователи, которые ранее зарегистрировались на сайте проекта. Затем испытать машину смогут и другие жители Ясенево. У них в приложении «Яндекс Go» есть специальная кнопка для заказа роботизированного авто. Всего в Ясенево есть 40 возможных мест посадки в беспилотное такси.
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