«Яндекс» запустил беспилотное такси в Москве

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В роботизированном авто будет находиться водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки Фото:

Компания «Яндекс» запустила беспилотное такси в Москве. Об этом сообщила компания. Это сервис заказа роботизированных машин, которые передвигаются за счет искусственного интеллекта.

«Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи», — говорится в сообщении компании, передает РБК. Забронировать поездку можно в приложении «Яндекс Go».

Компания отметила, что в авто будет находиться водитель-испытатель, который присматривает за безопасностью поездки. Прокатиться на беспилотном такси могут те пользователи, которые ранее зарегистрировались на сайте проекта. Затем испытать машину смогут и другие жители Ясенево. У них в приложении «Яндекс Go» есть специальная кнопка для заказа роботизированного авто. Всего в Ясенево есть 40 возможных мест посадки в беспилотное такси.

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Компания «Яндекс» запустила беспилотное такси в Москве. Об этом сообщила компания. Это сервис заказа роботизированных машин, которые передвигаются за счет искусственного интеллекта. «Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи», — говорится в сообщении компании, передает РБК. Забронировать поездку можно в приложении «Яндекс Go». Компания отметила, что в авто будет находиться водитель-испытатель, который присматривает за безопасностью поездки. Прокатиться на беспилотном такси могут те пользователи, которые ранее зарегистрировались на сайте проекта. Затем испытать машину смогут и другие жители Ясенево. У них в приложении «Яндекс Go» есть специальная кнопка для заказа роботизированного авто. Всего в Ясенево есть 40 возможных мест посадки в беспилотное такси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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