Из-за гриппа и ОРВИ на дистант перевели свыше 40 классов в Пермском крае

Особенность этого сезона — в смещении заболеваемости на более поздние сроки
По последним данным, из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом на дистанционное обучение перевели 41 класс в 27 школах Прикамья. Об этом сообщила пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
«В Пермском крае с 27 января по 2 февраля в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом на дистанционное обучение перешел 41 класс. Также частично приостановлена образовательная деятельность 49 групп в 28 дошкольных учреждениях», — специалистов ведомства цитирует perm.aif.ru.
URA.RU ранее писало, что за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заразились 15 763 жителя Прикамья. Показатель вырос за неделю на 24,2%.
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