03 февраля 2025

Из-за гриппа и ОРВИ на дистант перевели свыше 40 классов в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Особенность этого сезона — в смещении заболеваемости на более поздние сроки
Особенность этого сезона — в смещении заболеваемости на более поздние сроки Фото:

По последним данным, из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом на дистанционное обучение перевели 41 класс в 27 школах Прикамья. Об этом сообщила пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

«В Пермском крае с 27 января по 2 февраля в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом на дистанционное обучение перешел 41 класс. Также частично приостановлена образовательная деятельность 49 групп в 28 дошкольных учреждениях», — специалистов ведомства цитирует perm.aif.ru.

URA.RU ранее писало, что за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заразились 15 763 жителя Прикамья. Показатель вырос за неделю на 24,2%.

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По последним данным, из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом на дистанционное обучение перевели 41 класс в 27 школах Прикамья. Об этом сообщила пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону. «В Пермском крае с 27 января по 2 февраля в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом на дистанционное обучение перешел 41 класс. Также частично приостановлена образовательная деятельность 49 групп в 28 дошкольных учреждениях», — специалистов ведомства цитирует perm.aif.ru. URA.RU ранее писало, что за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заразились 15 763 жителя Прикамья. Показатель вырос за неделю на 24,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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