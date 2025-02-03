03 февраля 2025

Молодая пара чуть не погибла под упавшей массивной глыбой льда в Березниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Рухнувшая ледяная масса до сих пор лежит у дома, сообщили очевидцы
Рухнувшая ледяная масса до сих пор лежит у дома, сообщили очевидцы Фото:

Молодые парень с девушкой чудом избежали гибели от падения ледяной глыбы в Березниках (Пермский край). При этом у подъезда дома сорвало козырек. Инцидент попал на камеру внутреннего наблюдения.

На кадрах видно — наледь рухнула с крыши за несколько секунд до выхода молодых людей из подъезда. Это произошло в доме №76 по улице Карла Маркса, пояснили журналисты канала «Свое ТВ».

По словам очевидец, на месте происшествия до сих пор лежат обломки козырька и большие ледяные куски. Местные жители теперь опасаются аналогичных обрушений в соседних подъездах.

Ранее дом обслуживала управляющая компания «Льва Толстого, 25». По данным СМИ, собственники и представители УК в прошлом году не смогли договориться о цене. В данный момент переговоры возобновили. Сейчас вся ответственность за содержание дома целиком лежит на собственниках помещений.

URA.RU уже писало о школьнице из Перми, на которую рухнул снег с крыши дома. Ребенку потребовалась помощь медиков. А в Кизеле женщина сама пришла к врачам. Снег со льдом упали на нее, когда она выходила из подъезда.

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Молодые парень с девушкой чудом избежали гибели от падения ледяной глыбы в Березниках (Пермский край). При этом у подъезда дома сорвало козырек. Инцидент попал на камеру внутреннего наблюдения. На кадрах видно — наледь рухнула с крыши за несколько секунд до выхода молодых людей из подъезда. Это произошло в доме №76 по улице Карла Маркса, пояснили журналисты канала «Свое ТВ». По словам очевидец, на месте происшествия до сих пор лежат обломки козырька и большие ледяные куски. Местные жители теперь опасаются аналогичных обрушений в соседних подъездах. Ранее дом обслуживала управляющая компания «Льва Толстого, 25». По данным СМИ, собственники и представители УК в прошлом году не смогли договориться о цене. В данный момент переговоры возобновили. Сейчас вся ответственность за содержание дома целиком лежит на собственниках помещений. URA.RU уже писало о школьнице из Перми, на которую рухнул снег с крыши дома. Ребенку потребовалась помощь медиков. А в Кизеле женщина сама пришла к врачам. Снег со льдом упали на нее, когда она выходила из подъезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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