Белый дом опубликовал список нелепых трат USAID

Белый дом раскритиковал агентство USAID за нецелевое расходование средств, включив в список «нелепых трат» финансирование организаций, связанных с террористами, поддержку трансгендерных проектов за рубежом и помощь афганскому сельскому хозяйству, которая, по их словам, способствует производству героина. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«На протяжении десятилетий Агентство США по международному развитию (USAID) не отчитывалось перед налогоплательщиками, поскольку направляло огромные суммы денег на нелепые — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов, практически не имея надзора», — сообщают РИА Новости. Отмечается, что агентство годами работало без должного надзора, тратя деньги налогоплательщиков на сомнительные инициативы.
Например, США выделяли сотни тысяч долларов некоммерческой организации, связанной с террористами, а также обеспечивали продовольствием сирийских боевиков, связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация). Новая администрация также выразила недовольство финансированием трансгендерных проектов за рубежом, включая оперу в Колумбии и комиксы в Перу. Кроме того, Белый дом заявил, что сотни миллионов долларов пошли на ирригационные проекты в Афганистане, которые в итоге способствовали производству героина.
Ранее URA.RU сообщало, что Илон Маск резко раскритиковал агентство USAID, назвав его «преступной организацией» и заявив, что оно должно прекратить существование. В соцсети X он также обвинил агентство в том, что оно является «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».
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