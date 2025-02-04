«Я стрелял в спину»: задержан второй солдат ВСУ, убивавший мирных жителей в Русском Поречном. Видео

СК РФ: задержан второй солдат ВСУ, убивавший мирных жителей в Русском Поречном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СК РФ допросил бойца ВСУ Парафило, который убивал мирных жителей в Курской области
СК РФ допросил бойца ВСУ Парафило, который убивал мирных жителей в Курской области Фото:

Задержан второй украинский солдат, подозреваемый в убийствах жителей Курской области. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Владимир Парафило, попавший в российский плен, рассказал сотрудникам Следственного комитета (СК) РФ о том, как убивал мирных жителей в селе Русское Поречное (Курская область). На допросе он заявил, что действовал по приказу командира и стрелял людям в спину.

«В мужчину выстрелил по приказу командира <...> В спину я ему выстрелил, в левую сторону», — рассказал Парафило следователям. Видео с его допроса опубликовано в официальном telegram-канале СК РФ. 

Пленный признал свою вину и рассказал, что во время убийства чувствовал себя плохо, хотя понимал, что жители Курской области не представляют ему опасности. Мужчина, в которого стрелял Парафило, скончался на месте.

Владимир Парафило — второй боец ВСУ, задержанный за убийство мирных жителей в селе Русское Поречное. Ранее суд заключил под стражу Евгения Фабрисенко за аналогичные преступления в Курской области. Солдат ВСУ подозревают в убийстве 22-х мирных жителей и изнасиловании восьми женщин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержан второй украинский солдат, подозреваемый в убийствах жителей Курской области. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Владимир Парафило, попавший в российский плен, рассказал сотрудникам Следственного комитета (СК) РФ о том, как убивал мирных жителей в селе Русское Поречное (Курская область). На допросе он заявил, что действовал по приказу командира и стрелял людям в спину. «В мужчину выстрелил по приказу командира <...> В спину я ему выстрелил, в левую сторону», — рассказал Парафило следователям. Видео с его допроса опубликовано в официальном telegram-канале СК РФ.  Пленный признал свою вину и рассказал, что во время убийства чувствовал себя плохо, хотя понимал, что жители Курской области не представляют ему опасности. Мужчина, в которого стрелял Парафило, скончался на месте. Владимир Парафило — второй боец ВСУ, задержанный за убийство мирных жителей в селе Русское Поречное. Ранее суд заключил под стражу Евгения Фабрисенко за аналогичные преступления в Курской области. Солдат ВСУ подозревают в убийстве 22-х мирных жителей и изнасиловании восьми женщин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...