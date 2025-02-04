Задержан второй украинский солдат, подозреваемый в убийствах жителей Курской области. Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Владимир Парафило, попавший в российский плен, рассказал сотрудникам Следственного комитета (СК) РФ о том, как убивал мирных жителей в селе Русское Поречное (Курская область). На допросе он заявил, что действовал по приказу командира и стрелял людям в спину.
«В мужчину выстрелил по приказу командира <...> В спину я ему выстрелил, в левую сторону», — рассказал Парафило следователям. Видео с его допроса опубликовано в официальном telegram-канале СК РФ.
Пленный признал свою вину и рассказал, что во время убийства чувствовал себя плохо, хотя понимал, что жители Курской области не представляют ему опасности. Мужчина, в которого стрелял Парафило, скончался на месте.
Владимир Парафило — второй боец ВСУ, задержанный за убийство мирных жителей в селе Русское Поречное. Ранее суд заключил под стражу Евгения Фабрисенко за аналогичные преступления в Курской области. Солдат ВСУ подозревают в убийстве 22-х мирных жителей и изнасиловании восьми женщин.
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