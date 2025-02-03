03 февраля 2025

В Тюмени начнут строительство первого объекта межуниверситетского кампуса. Видео

Гостиницу в тюменском межуниверситетском кампусе достроят в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница станет первым завершенным объектом кампуса
Гостиница станет первым завершенным объектом кампуса Фото:

В Тюмени начнут строительство гостиницы на территории межуниверситетского кампуса — первого из 10 объектов проекта. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор.

«На площадке будущего межуниверситетского кампуса в Тюмени в скором времени начнется строительство гостиницы. Это первый из 10 объектов. Ввод первого объекта кампуса запланирован во второй половине 2026 года», — написал глава Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что стоимость строительства межвузовского кампуса в Тюмени выросла на 4,2 млрд рублей. Причиной стало удорожание возведение проекта в условиях современной экономики.

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В Тюмени начнут строительство гостиницы на территории межуниверситетского кампуса — первого из 10 объектов проекта. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор. «На площадке будущего межуниверситетского кампуса в Тюмени в скором времени начнется строительство гостиницы. Это первый из 10 объектов. Ввод первого объекта кампуса запланирован во второй половине 2026 года», — написал глава Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что стоимость строительства межвузовского кампуса в Тюмени выросла на 4,2 млрд рублей. Причиной стало удорожание возведение проекта в условиях современной экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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