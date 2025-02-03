В Тюмени начнут строительство гостиницы на территории межуниверситетского кампуса — первого из 10 объектов проекта. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор.
«На площадке будущего межуниверситетского кампуса в Тюмени в скором времени начнется строительство гостиницы. Это первый из 10 объектов. Ввод первого объекта кампуса запланирован во второй половине 2026 года», — написал глава Тюменской области.
Ранее URA.RU писало, что стоимость строительства межвузовского кампуса в Тюмени выросла на 4,2 млрд рублей. Причиной стало удорожание возведение проекта в условиях современной экономики.
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