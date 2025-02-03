03 февраля 2025

В ДТП пострадал замначальника с противопожарной службы Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные попали в ДТП (архивное фото)
Пожарные попали в ДТП (архивное фото) Фото:

В Пермском крае в дорожной аварии серьезные травмы получил замначальника Управления государственной противопожарной службы региона. Служебная «Газель» попала в ДТП в Чусовском округе, сообщили в Государственной инспекции труда.

«При следовании по автодороге „Пермь-Полазна“ на служебном автомобиле ГАЗ 3302 в районе п. Шушпанка Чусовского городского округа, заместитель начальника и мастер газодымозащитной службы 27 отряда противопожарной службы Пермского края получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей», — говорится в telegram-канале инспекции. Авария произошла 28 января.

ГАИ проводит свое расследование аварии. Инспекция по труду в свою очередь выяснит, были ли нарушены требования трудового законодательства.

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В Пермском крае в дорожной аварии серьезные травмы получил замначальника Управления государственной противопожарной службы региона. Служебная «Газель» попала в ДТП в Чусовском округе, сообщили в Государственной инспекции труда. «При следовании по автодороге „Пермь-Полазна“ на служебном автомобиле ГАЗ 3302 в районе п. Шушпанка Чусовского городского округа, заместитель начальника и мастер газодымозащитной службы 27 отряда противопожарной службы Пермского края получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей», — говорится в telegram-канале инспекции. Авария произошла 28 января. ГАИ проводит свое расследование аварии. Инспекция по труду в свою очередь выяснит, были ли нарушены требования трудового законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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