В ДТП пострадал замначальника с противопожарной службы Пермского края

В Пермском крае в дорожной аварии серьезные травмы получил замначальника Управления государственной противопожарной службы региона. Служебная «Газель» попала в ДТП в Чусовском округе, сообщили в Государственной инспекции труда.
«При следовании по автодороге „Пермь-Полазна“ на служебном автомобиле ГАЗ 3302 в районе п. Шушпанка Чусовского городского округа, заместитель начальника и мастер газодымозащитной службы 27 отряда противопожарной службы Пермского края получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей», — говорится в telegram-канале инспекции. Авария произошла 28 января.
ГАИ проводит свое расследование аварии. Инспекция по труду в свою очередь выяснит, были ли нарушены требования трудового законодательства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!