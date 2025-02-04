Украинский военный признался в убийстве мирного жителя в Русском Поречном: карта спецоперации на 4 февраля

СК РФ: задержан второй солдат ВСУ, убивавший мирных жителей в Русском Поречном
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Задержан военный, который убивал мирных жителей в Русском Поречном
Задержан военный, который убивал мирных жителей в Русском Поречном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Был арестован еще один украинский военнослужащий, подозреваемый в убийстве мирных жителей Курской области. Cолдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Парафило, находящийся в российском плену, в ходе допроса сотрудниками СК РФ признался в убийстве жителей села Русское Поречное. Ход боев и ситуация на фронте — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
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Удар «Нептуном»

В ночь на 4 февраля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун». Как сообщили в Минобороны РФ, снаряд был замечен над акваторией Азовского моря.

Курское направление 

Уничтожения опорного пункта в курском приграничье

Вертолет Ка-52М произвел удар авиационными ракетами по позициям ВСУ. Атака была направлена на поддержку действий наземных войск в приграничной зоне Курской области и привела к уничтожению опорного пункта и личного состава противника. Об этом сообщили в Минобороны.

Пойман убийца мирных жителей

Задержан второй украинский солдат, подозреваемый в убийствах жителей Курской области — боец Владимир Парафило. Попав в плен к российским военным, солдат рассказал о том, как убивал мирных жителей. Он отметил, что действовал по прямому приказу своего командира и стрелял в спины людей.

Херсонское направление

Беспилотный летательный аппарат «Молния-2» обнаружил и ликвидировал наблюдательный пункт украинских войск, расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили представители Минобороны. Принадлежал аппарат арктической мотострелковой бригаде группировки войск «Днепр».

Харьковское направление

ВСУ попытались вернуть свои позиции у Волчанска в Харьковской области и предприняли неудачную попытку атаки по позициям ВС РФ около Тихого. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в бою приняло участие более 50 солдат ВСУ. Столкновение длилось более семи часов, после чего войска противника «рассеялись по лесополосе». Потери противника пока уточняются.

Южно-донецкое направление

Снайперы и БПЛА группировки «Восток» уничтожили бронеавтомобиль Maxx Pro и личный состав ВСУ в районе Великой Новоселки, расположенной на юге ДНР, сообщило оборонное ведомство страны. Военных, которые пытались покинуть автомобиль, прицельным огнем уничтожили снайперские пары, ведя огонь из крупнокалиберных винтовок «Орсис» с телевизионными прицелами.

Часовоярское направление

Эвакуация раненых солдат ВСУ

Из населенного пункта Часов Яр массово эвакуируют раненых солдат ВСУ. Об этом сообщил Добровольческий корпус, действующий в составе группировки войск «Юг».

Создание оборонительных позиций ВСУ

В районе Часового Яра украинские военные развертывают оборонительные укрепления за каналом Северский Донец — Донбасс. О данной информации сообщили представители Добровольческого корпуса, который входит в состав военной группировки «Юг».

Охват Часова Яра подразделениями корпуса которые перешли канал Северский Донец — Донбасс к северу от населенного пункта, продолжаются. Российские военные направляются к селу Майское.

Кураховское направление

ВСУ отступают к западу от Курахово к трассе на Запорожье у села Константинополь. Об этом сообщил telegarm-канал «Военкоры русской весны». Там отметили, что захват участка трассы позволит российским военным окружить части ВСУ к юго-западу от Курахово.

Покровское направление

Солдаты ВСУ предприняли попытку контратаки около Покровска. ВС РФ пресекли попытку удара украинских военных в момент высадки вражеского десанта. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны».

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Был арестован еще один украинский военнослужащий, подозреваемый в убийстве мирных жителей Курской области. Cолдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Парафило, находящийся в российском плену, в ходе допроса сотрудниками СК РФ признался в убийстве жителей села Русское Поречное. Ход боев и ситуация на фронте — в материале URA.RU. Удар «Нептуном» В ночь на 4 февраля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун». Как сообщили в Минобороны РФ, снаряд был замечен над акваторией Азовского моря. Курское направление  Уничтожения опорного пункта в курском приграничье Вертолет Ка-52М произвел удар авиационными ракетами по позициям ВСУ. Атака была направлена на поддержку действий наземных войск в приграничной зоне Курской области и привела к уничтожению опорного пункта и личного состава противника. Об этом сообщили в Минобороны. Пойман убийца мирных жителей Задержан второй украинский солдат, подозреваемый в убийствах жителей Курской области — боец Владимир Парафило. Попав в плен к российским военным, солдат рассказал о том, как убивал мирных жителей. Он отметил, что действовал по прямому приказу своего командира и стрелял в спины людей. Херсонское направление Беспилотный летательный аппарат «Молния-2» обнаружил и ликвидировал наблюдательный пункт украинских войск, расположенный на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили представители Минобороны. Принадлежал аппарат арктической мотострелковой бригаде группировки войск «Днепр». Харьковское направление ВСУ попытались вернуть свои позиции у Волчанска в Харьковской области и предприняли неудачную попытку атаки по позициям ВС РФ около Тихого. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в бою приняло участие более 50 солдат ВСУ. Столкновение длилось более семи часов, после чего войска противника «рассеялись по лесополосе». Потери противника пока уточняются. Южно-донецкое направление Снайперы и БПЛА группировки «Восток» уничтожили бронеавтомобиль Maxx Pro и личный состав ВСУ в районе Великой Новоселки, расположенной на юге ДНР, сообщило оборонное ведомство страны. Военных, которые пытались покинуть автомобиль, прицельным огнем уничтожили снайперские пары, ведя огонь из крупнокалиберных винтовок «Орсис» с телевизионными прицелами. Часовоярское направление Эвакуация раненых солдат ВСУ Из населенного пункта Часов Яр массово эвакуируют раненых солдат ВСУ. Об этом сообщил Добровольческий корпус, действующий в составе группировки войск «Юг». Создание оборонительных позиций ВСУ В районе Часового Яра украинские военные развертывают оборонительные укрепления за каналом Северский Донец — Донбасс. О данной информации сообщили представители Добровольческого корпуса, который входит в состав военной группировки «Юг». Охват Часова Яра подразделениями корпуса которые перешли канал Северский Донец — Донбасс к северу от населенного пункта, продолжаются. Российские военные направляются к селу Майское. Кураховское направление ВСУ отступают к западу от Курахово к трассе на Запорожье у села Константинополь. Об этом сообщил telegarm-канал «Военкоры русской весны». Там отметили, что захват участка трассы позволит российским военным окружить части ВСУ к юго-западу от Курахово. Покровское направление Солдаты ВСУ предприняли попытку контратаки около Покровска. ВС РФ пресекли попытку удара украинских военных в момент высадки вражеского десанта. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны».
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