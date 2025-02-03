03 февраля 2025

Тюменские власти ищут инвесторов с миллиардами ради концертного зала и футбольного манежа

В Тюмени строительство футбольного манежа обойдется властям в 4 миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заключить соглашения о ГЧП планируют в 2028 году
Заключить соглашения о ГЧП планируют в 2028 году Фото:

В Тюмени за счет государственно-частного партнерства (ГЧП) планируют построить больше 20 объектов. Среди них — концертный зал, футбольный манеж и детская клиническая больница. Такая информация указана в документе, который имеется в распоряжении редакции. 

«Проекты в сфере спорта — строительство спортивно-концертного комплекса. Объем инвестиций — от 200 миллионов рублей. Количество посадочны мест — не менее 12 000 (с ледовой ареной). Возможное место реализации — Старый Тобольский тракт. Строительство крытого футбольного манежа, необходимый объем инвестиций — от четырех миллиардов рублей», — указано в документе.

Заключить соглашения о ГЧП по объектам планируют в 2028 году. В перечень зданий, ради строительства которых ищут инвесторов, также вошли:

  • детская клиническая больница на 350 коек — расположится на Червишевском тракте;
  • центр спортивного танца — расположится на улице Монтажников, инвестиции — от 200 миллионов рублей;
  • центр «Локомотив" с комплексом для занятий пожарноспасательным спортом — место не определено, от 200 миллионов рублей;
  • МАУК «Центр русской культуры» — расположится на улице Камчатской, инвестиции — от миллиарда рублей;
  • парк культуры и отдыха «Менделеев-парк» в Тобольске — объем инвестиций не указан;
  • шесть школ на 1200-1800 мест в районах Алебашево, Лесобаза, Зарека, Плеханово, Тюменская слобода, Ново-Патрушево.

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В Тюмени за счет государственно-частного партнерства (ГЧП) планируют построить больше 20 объектов. Среди них — концертный зал, футбольный манеж и детская клиническая больница. Такая информация указана в документе, который имеется в распоряжении редакции.  «Проекты в сфере спорта — строительство спортивно-концертного комплекса. Объем инвестиций — от 200 миллионов рублей. Количество посадочны мест — не менее 12 000 (с ледовой ареной). Возможное место реализации — Старый Тобольский тракт. Строительство крытого футбольного манежа, необходимый объем инвестиций — от четырех миллиардов рублей», — указано в документе. Заключить соглашения о ГЧП по объектам планируют в 2028 году. В перечень зданий, ради строительства которых ищут инвесторов, также вошли:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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