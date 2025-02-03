03 февраля 2025

Пермский санаторий вошел в топ-5 лучших курортов страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Санаторий «Ключи» претендует на победу во всероссйиской премии
Санаторий «Ключи» претендует на победу во всероссйиской премии Фото:

Санаторий «Ключи» в Пермском крае стал финалистом премии Russian Hospitality Awards. Курорт участвует в номинации «Лучший отель-санаторий 2024 года». Об этом сказано на сайте премии.

«Финалисты 2024. В номинации „Лучший отель-санаторий“ представлены „Первая линия“ (Зеленогорск), „Курорт Ключи“ (Пермский край), „Русь“ (Ессентуки), „Машук аква-терм“ (Железноводск) и Plaza spa (Кисловодск)», — говорится на сайте премии.

На премии Russian Hospitality Awards ежегодно выбирают лучшие отели и рестораны России в различных номинациях. В 2025 году мероприятие пройдет в 11-ый раз. Заявки подали более 700 компаний. Имена победителей станут известны на церемонии награждения, которая пройдет 22 апреля.

Ранее URA.RU рассказало, что санаторий «Ключи» занял второе место в рейтинге «Топ-10 здравниц по эффективности бизнеса». Также курорт попал в десятку здравниц выгодных для инвестиций.

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Санаторий «Ключи» в Пермском крае стал финалистом премии Russian Hospitality Awards. Курорт участвует в номинации «Лучший отель-санаторий 2024 года». Об этом сказано на сайте премии. «Финалисты 2024. В номинации „Лучший отель-санаторий“ представлены „Первая линия“ (Зеленогорск), „Курорт Ключи“ (Пермский край), „Русь“ (Ессентуки), „Машук аква-терм“ (Железноводск) и Plaza spa (Кисловодск)», — говорится на сайте премии. На премии Russian Hospitality Awards ежегодно выбирают лучшие отели и рестораны России в различных номинациях. В 2025 году мероприятие пройдет в 11-ый раз. Заявки подали более 700 компаний. Имена победителей станут известны на церемонии награждения, которая пройдет 22 апреля. Ранее URA.RU рассказало, что санаторий «Ключи» занял второе место в рейтинге «Топ-10 здравниц по эффективности бизнеса». Также курорт попал в десятку здравниц выгодных для инвестиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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