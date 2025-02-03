Пермский санаторий вошел в топ-5 лучших курортов страны

Санаторий «Ключи» в Пермском крае стал финалистом премии Russian Hospitality Awards. Курорт участвует в номинации «Лучший отель-санаторий 2024 года». Об этом сказано на сайте премии.
«Финалисты 2024. В номинации „Лучший отель-санаторий“ представлены „Первая линия“ (Зеленогорск), „Курорт Ключи“ (Пермский край), „Русь“ (Ессентуки), „Машук аква-терм“ (Железноводск) и Plaza spa (Кисловодск)», — говорится на сайте премии.
На премии Russian Hospitality Awards ежегодно выбирают лучшие отели и рестораны России в различных номинациях. В 2025 году мероприятие пройдет в 11-ый раз. Заявки подали более 700 компаний. Имена победителей станут известны на церемонии награждения, которая пройдет 22 апреля.
Ранее URA.RU рассказало, что санаторий «Ключи» занял второе место в рейтинге «Топ-10 здравниц по эффективности бизнеса». Также курорт попал в десятку здравниц выгодных для инвестиций.
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