03 февраля 2025

Полпред Жога собрал кураторов уральских регионов из-за беспилотников

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Полпред УрФО Артем Жога на «Форуме добровольцев большого Урала». Свердловская область, Верхняя Пышма, жога артем
Артем Жога взялся за выполнение поручения президента Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами региона, на котором призвал увеличить темпы развития БПЛА для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Предприятия Уральского федерального округа будут играть важную роль в достижении этой цели: они располагают интеллектуальной и производственной базой, у них хороший опыт в разработке и производстве БПЛА», — сказал Жога. Отныне данной сфере будут оказывать всестороннюю поддержку.

Он напомнил о поездке Путина в Тольятти, где была поставлена задача вывести Россию к 2030 году в число лидеров в сфере беспилотной авиации. «Для этого на отечественной технологической платформе предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса БПЛА», — отметил полпред.

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Полпред президента в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами региона, на котором призвал увеличить темпы развития БПЛА для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Предприятия Уральского федерального округа будут играть важную роль в достижении этой цели: они располагают интеллектуальной и производственной базой, у них хороший опыт в разработке и производстве БПЛА», — сказал Жога. Отныне данной сфере будут оказывать всестороннюю поддержку. Он напомнил о поездке Путина в Тольятти, где была поставлена задача вывести Россию к 2030 году в число лидеров в сфере беспилотной авиации. «Для этого на отечественной технологической платформе предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса БПЛА», — отметил полпред.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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