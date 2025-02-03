Полпред Жога собрал кураторов уральских регионов из-за беспилотников

04 февраля 2025 в 11:40 Размер текста - 17 +

Артем Жога взялся за выполнение поручения президента Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами региона, на котором призвал увеличить темпы развития БПЛА для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Предприятия Уральского федерального округа будут играть важную роль в достижении этой цели: они располагают интеллектуальной и производственной базой, у них хороший опыт в разработке и производстве БПЛА», — сказал Жога. Отныне данной сфере будут оказывать всестороннюю поддержку. Он напомнил о поездке Путина в Тольятти, где была поставлена задача вывести Россию к 2030 году в число лидеров в сфере беспилотной авиации. «Для этого на отечественной технологической платформе предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса БПЛА», — отметил полпред. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами региона, на котором призвал увеличить темпы развития БПЛА для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Предприятия Уральского федерального округа будут играть важную роль в достижении этой цели: они располагают интеллектуальной и производственной базой, у них хороший опыт в разработке и производстве БПЛА», — сказал Жога. Отныне данной сфере будут оказывать всестороннюю поддержку. Он напомнил о поездке Путина в Тольятти, где была поставлена задача вывести Россию к 2030 году в число лидеров в сфере беспилотной авиации. «Для этого на отечественной технологической платформе предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса БПЛА», — отметил полпред.