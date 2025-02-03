В Екатеринбурге планируют создать парк с мостом, как в Сингапуре, и смотровой площадкой. Фото

В Екатеринбурге появится новая набережная и самая большая площадка для собак

04 февраля 2025 в 11:43 Размер текста - 17 +

Мост планируют сделать похожим на тот, что в Сингапуре Фото: Илья Московец © URA.RU Левый берег набережной в границах переулка Базовый — Кольцовского тракта может преобразиться. Здесь планируют создать самую большую в Екатеринбурге площадку для выгула собак, высадить растения, которые будут очищать воздух и землю, а также создать «зеленый мост» — похожий есть только в Сингапуре. С таким предложением выступила Юлия Сорокина, директор компании Urban Green и организатор «Атмофеста», передает корреспондент URA.RU. Презентовала проект ее коллега Ольга Новицкая. По словам Новицкой, сейчас на предполагаемой территории преображения много зарослей, присутствует высокий уровень шума, здесь же часто обитают маргиналы. «Территория используется в основном как вынужденный транзитный путь людей, которые идут вдоль загруженного переулка Базовый, все мы его знаем по несанкционированному проходу. Люди спускаются, проходят напрямую по территории и потом по мосту с путепроводами уже переходят в район Уктус», — пояснила Новицкая. В перспективе здесь планируют создать велосипедные, пешеходные дорожки, визит-центр в скандинавском стиле, пешеходный тоннель возле реки планируют облагородить и наполнить светом. На участке могут появиться тренировочная и прогулочная зоны, моторик-парк, игровая канатная переправа, фитнес-зона, босоногая тропа, тихие зоны отдыха, гостиница для насекомых, смотровая площадка со скворечником и арт-объекты, детский скалодром в виде надувной утки. Огромный упор хотят сделать и на ландшафт. Новый парк должен будет связывать Уктус и парк Маяковского. Предварительно комиссия одобрила концепцию, но создателям придется внести корректировки. Например, на заседании прозвучали вопросы о безопасности пешеходного тоннеля, который будет проходить под дорогой на Базовом, будет ли парк подтоплять весной, кто будет обслуживать площадку, способен ли прижиться «зеленый мост» на Урале. Этапы проекта пока не проработаны, так что сроки реализации неизвестны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Левый берег набережной в границах переулка Базовый — Кольцовского тракта может преобразиться. Здесь планируют создать самую большую в Екатеринбурге площадку для выгула собак, высадить растения, которые будут очищать воздух и землю, а также создать «зеленый мост» — похожий есть только в Сингапуре. С таким предложением выступила Юлия Сорокина, директор компании Urban Green и организатор «Атмофеста», передает корреспондент URA.RU. Презентовала проект ее коллега Ольга Новицкая. По словам Новицкой, сейчас на предполагаемой территории преображения много зарослей, присутствует высокий уровень шума, здесь же часто обитают маргиналы. «Территория используется в основном как вынужденный транзитный путь людей, которые идут вдоль загруженного переулка Базовый, все мы его знаем по несанкционированному проходу. Люди спускаются, проходят напрямую по территории и потом по мосту с путепроводами уже переходят в район Уктус», — пояснила Новицкая. В перспективе здесь планируют создать велосипедные, пешеходные дорожки, визит-центр в скандинавском стиле, пешеходный тоннель возле реки планируют облагородить и наполнить светом. На участке могут появиться тренировочная и прогулочная зоны, моторик-парк, игровая канатная переправа, фитнес-зона, босоногая тропа, тихие зоны отдыха, гостиница для насекомых, смотровая площадка со скворечником и арт-объекты, детский скалодром в виде надувной утки. Огромный упор хотят сделать и на ландшафт. Новый парк должен будет связывать Уктус и парк Маяковского. Предварительно комиссия одобрила концепцию, но создателям придется внести корректировки. Например, на заседании прозвучали вопросы о безопасности пешеходного тоннеля, который будет проходить под дорогой на Базовом, будет ли парк подтоплять весной, кто будет обслуживать площадку, способен ли прижиться «зеленый мост» на Урале. Этапы проекта пока не проработаны, так что сроки реализации неизвестны.